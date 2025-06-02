В Киеве общество самовольно возвело нежилое здание ради получения земли под ним

Предприятие построило объект без разрешений и пыталось без конкурса получить в аренду участок в Оболонском районе.

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По иску Оболонской окружной прокуратуры города Киева Хозяйственный суд обязал частное общество снести самовольно построенный объект, возведенный без разрешительных документов, и вернуть земельный участок ее владельцу — территориальной громаде города Киева в лице Киевского городского совета. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Действующее земельное законодательство предусматривает передачу земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) исключительно на конкурсной основе.

Однако частное общество, зарегистрировав за собой право собственности на самовольно построенное нежилое здание площадью 15,6 кв.м, пыталось получить в аренду без проведения торгов земельный участок под ним площадью 198 кв.м в Оболонском районе города Киева.

Целью получения участка предприниматели указали эксплуатацию и обслуживание нежилого здания. Фактически же на участке функционировала газозаправочная станция, которая на данный момент уже демонтирована.

Удалось предотвратить незаконную передачу в аренду коммунального земельного участка стоимостью почти 660 тысяч гривен неконкурентным способом.

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