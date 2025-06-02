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В декларациях двух чиновников КП Киева выявлены признаки недостоверной информации на 24,2 и 9,6 млн грн

15:30, 2 июня 2025
В настоящее время по обоим фактам полиция начала досудебное расследование.
В декларациях двух чиновников КП Киева выявлены признаки недостоверной информации на 24,2 и 9,6 млн грн
Фото: pravda.com
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что завершило полные проверки деклараций должностных лиц двух коммунальных предприятий Киева. Главное управление Национальной полиции в г. Киеве по обоим материалам начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

В частности, в декларации за 2023 год исполняющего обязанности начальника ШЭУ Соломенского района города Киева НАПК выявило признаки недостоверных сведений на более чем 9,6 млн грн. Чиновник скрыл от декларирования информацию о:

  • собственной земельной участке стоимостью более 1,4 млн грн;
  • корпоративных правах, где он является совладельцем общества;
  • стоимости квартиры в 4,8 млн грн, принадлежащей жене;
  • стоимости машино-места жены — 700 тыс. грн;
  • стоимости пяти автомобилей Renault Master, принадлежащих жене;
  • 4 тыс. долларов США, полученных им в наследство.

При этом он задекларировал 450 тыс. грн наличных, наличие которых не было подтверждено в ходе проверки. Кроме того, стоимость активов жены — квартиры за 4,8 млн грн, машино-места за 700 тыс. грн и пяти автомобилей общей стоимостью 2,4 млн грн — значительно превышает размер полученных доходов из подтверждённых источников.

В декларации за 2022 год заместителя директора по подготовке строительства КП «Дирекция строительства транспортных сооружений г. Киева» НАПК установило признаки недостоверных сведений на более чем 24,2 млн грн. Чиновник не задекларировал квартиру в Киеве стоимостью 3,5 млн грн, в которой проживал с семьёй. При этом он не смог подтвердить законность происхождения сбережений жены в наличной форме 450 тыс. долларов США (эквивалент около 18,8 млн грн), 80 тыс. евро (эквивалент около 3,8 млн грн) и 885 тыс. грн.

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Киев декларация НАПК

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