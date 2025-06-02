У деклараціях двох посадовців КП Києва виявили ознаки недостовірних відомостей на 24,2 та 9,6 млн грн

Наразі за обома матеріалами поліція розпочала досудове розслідування.

Фото: pravda.com

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повні перевірки декларацій посадовців двох комунальних підприємств (КП) Києва. Головне управління Національної поліції у м. Києві за обома матеріалами розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Зокрема, у декларації за 2023 рік виконуючого обов’язки начальника ШЕУ Солом’янського району міста Києва НАЗК виявило ознаки недостовірних відомостей на понад 9,6 млн грн. Посадовець приховав від декларування відомості про:

власну земельну ділянку вартістю понад 1,4 млн грн;

корпоративні права, де він є співвласником товариства;

вартість квартири у 4,8 млн грн, що належить дружині;

вартість належного дружині машиномісця за 700 тис. грн;

вартість п’яти автомобілів Renault Master дружини;

4 тис. дол. США, отримані ним у спадщину.

При цьому він задекларував 450 тис. грн власної готівки, наявність якої під час перевірки не підтверджено. Крім того, вартість активів дружини - квартири за 4,8 млн грн, машиномісця за 700 тис. грн та п’яти автомобілів сукупною вартістю 2,4 млн. грн, значно перевищує розмір отриманих доходів із підтверджених джерел.

У декларації за 2022 рік заступника директора з підготовки будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» НАЗК встановило ознаки недостовірних відомостей на понад 24,2 млн грн. Посадовець не задекларував квартиру у Києві вартістю 3,5 млн грн, в якій проживав зі своєю родиною. При цьому посадовець не зміг підтвердити законність походження заощаджених дружиною готівкових коштів - 450 тис. дол. США (еквівалентно близько 18,8 млн грн), 80 тис. євро (еквівалентно 3,8 млн грн) та 885 тис. грн.

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