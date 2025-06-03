У Києві затримали шахраїв, які продавали посаду директора держпідприємства за $500 000

Шахраї повідомили знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук та готові за гроші допомогти призначити потрібну людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині.

Фото: gp.gov.ua

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

За даними Офісу Генерального прокурора, підозрювані повідомили знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України та готові за гроші допомогти призначити потрібну людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині.

Вартість такого працевлаштування коштуватиме 500 тис доларів США.

«На балансі держпідприємства НААН України перебувають земельні ділянки площею понад 2 тис га, які можна буде використовувати у комерційних цілях. Тож, за словами організаторів схеми, вкладені у призначення гроші швидко повернуться», - заявили в ОГП.

Під час передачі грошей обох підозрюваних затримали. Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн грн..

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