В Киеве задержали мошенников, продававших должность директора госпредприятия за $500 000

Мошенники сообщили знакомому, что имеют связи с руководством Национальной академии аграрных наук и готовы за деньги помочь назначить нужного человека на должность руководителя одного из государственных предприятий на Волыни.

Фото: gp.gov.ua

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам по факту мошенничества в особо крупных размерах.

По данным Офиса Генерального прокурора, подозреваемые сообщили своему знакомому, что имеют связи с руководством Национальной академии аграрных наук Украины и могут за деньги содействовать назначению нужного кандидата на должность директора одного из государственных предприятий на Волыни.

Стоимость такого «трудоустройства» составляла 500 тысяч долларов США.

«На балансе госпредприятия НААН Украины находятся земельные участки площадью более 2 тыс. га, которые можно будет использовать в коммерческих целях. Поэтому, по словам организаторов схемы, вложенные в назначение средства быстро окупятся», — заявили в ОГП.

Во время передачи денег обоих подозреваемых задержали.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

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