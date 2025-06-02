У Києві товариство самовільно звело нежитлову будівлю заради отримання землі під нею

Підприємство збудувало об’єкт без дозволів і намагалося без конкурсу отримати в оренду ділянку в Оболонському районі.

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За позовом Оболонської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд зобов’язав приватне товариство знести об’єкт самочинного будівництва, збудований без дозвільних документів, та повернути земельну ділянку її власнику – територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Чинним земельним законодавством передбачено передачу земельних ділянок державної чи комунальної власності у користування (оренду) виключно на конкурентних засадах.

Однак приватне товариство, зареєструвавши за собою право власності на самочинно збудовану нежитлову будівлю площею 15,6 кв.м, намагалось отримати в оренду без проведення торгів земельну ділянку під нею площею 198 кв.м в Оболонському районі міста Києва.

Метою отримання ділянки підприємці вказали експлуатацію та обслуговування нежитлової будівлі. Фактично ж на ділянці функціонувала газозаправна станція, яку на цей час вже демонтували.

Незаконній передачі в оренду комунальної земельної ділянки вартістю майже 660 тисяч гривень у позаконкурентний спосіб вдалося запобігти.

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