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В Николаеве младший сержант требовал 200 тысяч гривен за «небоевую» должность

11:49, 6 июня 2025
Военный выступил посредником в коррупционной схеме и угрожал переводом в боевую бригаду.
В Николаеве младший сержант требовал 200 тысяч гривен за «небоевую» должность
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В Николаеве младшему сержанту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 200 тысяч гривен за «небоевую» должность. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Установлено, что в апреле 2025 года военнослужащий, ранее самовольно покинувший воинскую часть, выразил намерение вернуться в ряды ВСУ. В связи с истечением сроков добровольного возвращения ему сообщили, что дальнейший порядок действий ему разъяснит представитель воинской части.

В мае 2025 года подозреваемый в звании «младший сержант», действуя как посредник, позвонил военнослужащему и предложил за денежное вознаграждение в размере не менее 200 тысяч гривен содействие в переводе из резервного батальона в другую воинскую часть, закрытии уголовного производства, а также назначении на должность, не связанную с выполнением боевых задач.

Вынужденно согласившись на предложение, военнослужащий обратился в правоохранительные органы и далее действовал под их контролем.

Во время личной встречи с другим должностным лицом воинской части подозреваемый, по предварительному сговору с неустановленными служебными лицами, вновь подчеркнул необходимость передачи неправомерной выгоды — на этот раз в размере 3 тысяч долларов. В случае отказа он угрожал переводом в боевую бригаду.

29 мая военнослужащий передал подозреваемому первый транш неправомерной выгоды в размере 2 тысяч евро. После этого его назначили на должность водителя-заправщика автомобильного отделения.

2 июня 2025 года подозреваемый получил вторую часть оговоренной суммы неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен возле одного из гипермаркетов города Николаева. В ответ он заверил военнослужащего в беспрепятственном прохождении дальнейшей службы без привлечения к боевым действиям.

Сразу после передачи денежных средств подозреваемый был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обысков на месте происшествия были изъяты полученные денежные средства, а также часть ранее переданной неправомерной выгоды в размере 1 тысячи евро.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, устанавливается причастность других должностных лиц воинской части к совершению преступления.

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