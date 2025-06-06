В результате обстрела повреждена железная дорога на Киевщине – поезда Трипольского направления изменили маршрут

В результате российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области. «Укрзализныця» сообщает, что ремонт поврежденного участка планируется завершить до конца текущих суток.
На время проведения работ поезда Трипольского направления следуют резервным маршрутом через Фастов - без остановки на станции Выдубичи. В связи с этим возможны незначительные задержки в движении.
В частности, до/с станции Подгорцы будут курсировать такие пригородные поезда:
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