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В результате обстрела повреждена железная дорога на Киевщине – поезда Трипольского направления изменили маршрут

11:13, 6 июня 2025
Железнодорожный участок на Киевщине планируют восстановить до конца суток.
В результате обстрела повреждена железная дорога на Киевщине – поезда Трипольского направления изменили маршрут
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В результате российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области. «Укрзализныця» сообщает, что ремонт поврежденного участка планируется завершить до конца текущих суток.

На время проведения работ поезда Трипольского направления следуют резервным маршрутом через Фастов - без остановки на станции Выдубичи. В связи с этим возможны незначительные задержки в движении.

В частности, до/с станции Подгорцы будут курсировать такие пригородные поезда:

  • №6702/01: Подгорцы - Мироновка (вместо Киев - Мироновка);
  • №6724/23: Мироновка - Подгорцы (вместо Мироновка - Киев);
  • №6704/03: Подгорцы - Мироновка (вместо Киев-Волынский - Мироновка).

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Киевская область Укрзализныця

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