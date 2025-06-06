В Сумской области утвердили алгоритм проведения массовых мероприятий во время военного положения

Организатор мероприятия должен уведомить администрацию о своем намерении не позднее чем за 10 рабочих дней, а в уведомлении необходимо указать ряд данных.

Фото: zabor.zp.ua

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Сумская областная военная администрация сообщила, что во время заседания Совета обороны Сумской области был утвержден Алгоритм проведения массовых мероприятий на территории области в условиях правового режима военного положения — в исключительных случаях.

«Из-за военного положения на территории Сумской области запрещено проведение любых массовых мероприятий, кроме общегосударственных.

Проведение массовых мероприятий (мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других спортивных, образовательных, культурно-просветительских, религиозных, развлекательных и зрелищных и т.п.) в условиях военного положения возможно только в исключительных случаях и только при условии письменного согласования с соответствующими районными военными администрациями или Сумской городской военной администрацией не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения», — говорится в сообщении.

Указано, что ответ о разрешении или отказе предоставляется с подписью главы или заместителя главы соответствующей администрации.

Также важно знать: никакие массовые мероприятия нельзя проводить ближе чем за 20 километров от границы с Российской Федерацией или линии боевых действий. Информацию об этих зонах предоставляет военное командование.

Организатор мероприятия должен уведомить администрацию о намерении не позднее чем за 10 рабочих дней. В уведомлении должны быть указаны следующие данные:

Дата, время начала и продолжительность мероприятия. Цель проведения мероприятия и обоснование его актуальности именно сейчас, во время военного положения. Точное место проведения (или маршрут) и наличие поблизости (до 400 метров) укрытия, куда участники смогут спрятаться в случае тревоги. Ожидаемое количество участников. Кто является организатором и ответственным лицом (их контактные данные и, если организатор — юридическое лицо, его название и адрес). Планируется ли установка временных сооружений (сцен, палаток), использование микрофонов и громкоговорителей.

Количество участников не должно превышать вместимость ближайшего укрытия, при этом организатор обязан заранее согласовать использование этого укрытия с его владельцем.

После получения разрешения организатор не позднее чем за 2 рабочих дня до мероприятия обязан уведомить местные подразделения полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины. Эти службы обеспечивают охрану порядка, безопасность людей, контроль движения транспорта и готовность к реагированию в случае чрезвычайной ситуации.

Организатор и ответственное лицо несут полную личную ответственность за безопасность участников. Они обязаны:

В случае объявления воздушной тревоги — немедленно прекратить мероприятие, предупредить всех участников и организовать эвакуацию в ближайшее укрытие.

Следить за соблюдением порядка участниками.

Иметь на месте проведения мероприятия аптечку первой помощи.

Соблюдать правила пожарной безопасности.

Если заявление о проведении мероприятия поступило в Сумскую областную государственную администрацию, оно передается в соответствующую районную или городскую военную администрацию в течение 3 рабочих дней.

Также все районные и городская военные администрации ежемесячно до 10 числа подают в областную военную администрацию отчет о количестве поступивших заявлений и выданных разрешений.

Эти правила носят рекомендательный характер для граждан и юридических лиц.

Требования (рекомендации) данного Алгоритма не распространяются на мероприятия, организатором которых являются органы государственной власти, местного самоуправления, военного командования и составные части сектора безопасности и обороны, размещенные на территории Сумской области, а также на проведение похоронных ритуалов и мероприятий, связанных с чествованием погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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