«Укрпочта» позволит получать до пяти посылок без очереди

Нововведения начнут действовать с 9 июня.

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С 9 июня клиенты «Укрпочты», которые приходят исключительно за посылками, смогут получать до пяти отправлений вне очереди. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменения касаются, в частности, отделений, где пока отсутствует отдельное окошко для выдачи посылок. Нововведение должно ускорить обслуживание и уменьшить очереди.

В компании также отчитались, что в мае 98% внутренних отправлений было доставлено вовремя. Это стало возможным благодаря автоматизации сортировки и оптимизации логистики.

Причиной задержек остальных 2% стали вражеские обстрелы в Донецкой, Сумской и Херсонской областях, отметили в «Укрпочте».

Для сравнения, в мире считается хорошим показатель доставки на уровне 95%, а лидеры отрасли - FedEx и UPS - достигают уровня 95-97%.

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