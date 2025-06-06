У Мін’юсті нагадали, як подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Компенсація за знищені об'єкти житлового призначення надається шляхом видачі житлового сертифікату чи грошової компенсації для відбудови на власній земельній ділянці.

Фото: mtwtu.org.ua

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Міністерство юстиції України нагадало, як подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно та що потрібно знати для отримання допомоги.

Хто має право на компенсацію?

Подати заявку на компенсацію за пошкоджене або зруйноване нерухоме майно можуть громадяни України, які досягли 18-річного віку та є власниками відповідного об’єкта. Обов’язковою умовою є наявність інформації про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Згідно із статею 9 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій» та Порядком надання компенсацій № 381, передбачено пріоритетне право на отримання компенсації для окремих категорій осіб. Це право враховується під час визначення черговості розгляду заяв та виплат.

Водночас закон визначає і перелік осіб, які не мають права на компенсацію. Зокрема, це стосується осіб, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», осіб із судимістю за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, а також їхніх спадкоємців.

У яких випадках надається компенсація?

Компенсація нараховується за житло, яке:

- пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022 року (тобто після набрання чинності Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»);

- розташоване на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії (відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінрозвитку).

На сьогодні компенсація надається за пошкоджені об'єкти житлового призначення для проведення ремонту - придбання будівельної продукції з метою виконання поточного чи капітального ремонту самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних робіт та послуг на об’єкті нерухомого майна.

Якщо пошкодження стосуються квартир у багатоквартирному будинку, компенсація може бути надана лише за умови, що місця загального користування (сходові клітини, ліфти, дахи, під’їзди тощо) не зазнали пошкоджень або ж такі пошкодження були усунені (відремонтовані) після бойових дій.

Компенсація за знищені об'єкти житлового призначення надається шляхом видачі житлового сертифікату чи грошової компенсації для відбудови на власній земельній ділянці.

Як подати заявку?

Подати заявку на компенсацію можна онлайн через портал державних послуг «Дія», а також особисто через Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Перелік необхідних документів для подачі заявки офлайн можна зайти за посиланням.

Які терміни розгляду заявки?

Після подання заявки її опрацьовує відповідна комісія впродовж 30 робочих днів та призначає дату огляду майна для встановлення суми компенсації.

Куди ще можна звернутись за компенсацією?

Подати заяву щодо компенсації за знищене або пошкоджене житлове нерухоме майно можна також до Міжнародного реєстру збитків, який був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами. Наразі здійснюється приймання заяв, тоді як їх розгляд та надання компенсації відбуватиметься в межах майбутнього компенсаційного механізму, який наразі перебуває на етапі створення.

Правила подання заяв до Реєстру та інші документи, які стосуються цього процесу, доступні до ознайомлення на цій сторінці.

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