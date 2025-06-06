КМИС опросил 1011 человек, из которых 60% готовы терпеть затяжную войну

КМИС провел опрос 1011 человек, из них 60% будут терпеть затяжную войну.

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Большинство опрошенных КМИС украинцев настроены на длительную борьбу с агрессором: 60% респондентов из 1011 опрошенных (606 человек) заявили, что готовы «терпеть столько, сколько нужно», чтобы достичь победы. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 15 мая по 3 июня 2025 года.

Еще 20% опрошенных считают, что смогут выдержать войну в течение нескольких месяцев или до полугода. Некоторые респонденты назвали другие сроки, но абсолютное большинство выразило готовность к затяжному сопротивлению.

Исследование проводилось методом телефонных интервью на подконтрольной Украине территории. Всего было опрошено 1011 совершеннолетних граждан. В выборку не входили жители временно оккупированных регионов и украинцы, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

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