Япония хочет заставить туристов оформлять медицинское страхование – что известно о новых правилах

Новые требования могут предусматривать обязательное медицинское страхование для иностранцев и проверку туристов на наличие неоплаченных медицинских счетов перед въездом в страну.

Фото: unsplash

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Правительство Японии рассматривает возможность существенных изменений в правилах въезда для иностранцев. Об этом сообщает The Independent.

В частности, планируется ввести обязательное медицинское страхование для туристов, а также предоставить иммиграционным службам доступ к информации о наличии у посетителей неоплаченных медицинских счетов.

Отмечается, что такие меры направлены на сокращение числа случаев, когда иностранные граждане получают медицинскую помощь, а затем покидают страну, не оплатив услуги. Согласно данным, только в сентябре 2024 года 0,8% из более чем 11 тысяч иностранных пациентов не оплатили счета на общую сумму свыше 61 миллиона иен (примерно 427 тысяч долларов США).

Ожидается, что новые правила будут включены в ежегодный обзор экономической и бюджетной политики правительства. Одним из шагов станет сотрудничество между Министерством здравоохранения и Иммиграционным агентством — информация о должниках позволит ужесточить контроль уже на этапе въезда в страну.

По имеющимся данным, ежегодно около 30 иностранных пациентов из 2000, обращающихся в отделение неотложной помощи, не оплачивают счета. В целом проблема усугубляется на фоне роста туризма — количество путешественников в Японию резко увеличилось, в том числе из-за ослабления иены. Это усиливает нагрузку на больницы и клиники, особенно в случае с пациентами без страхового полиса.

Опрос Японского туристического агентства (2023–2024 гг.) показал, что почти треть туристов находились в стране без какого-либо страхования. Аналогичное исследование 2022 года свидетельствует, что почти 30% медицинских учреждений сталкивались с неоплаченными счетами от иностранцев, среди которых могли быть как туристы, так и резиденты.

Для иностранцев, проживающих в Японии более трех месяцев, участие в национальной системе медицинского страхования является обязательным, если только они не охвачены другим видом государственного страхования. В то же время правительство рассматривает меры по снижению числа случаев неуплаты страховых взносов среди иностранных резидентов. Вероятно, эти шаги также будут включены в ежегодную политическую стратегию.

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