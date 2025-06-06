В Днепре задержаны агентов РФ, которые наводили ракеты на подразделения ПВО и военную технику

Мужчины сливали данные врагу о работе ПВО, расположении военной техники, маршрутах перемещения ВСУ и складах с горюче-смазочными материалами.

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В Днепре двоих мужчин подозревают в государственной измене, сообщает Офис Генпрокурора.

По информации следствия, уроженец Днепра и отдельно действующие житель города Апостолово в сентябре 2024 года были завербованы ФСБ через Telegram для сбора данных об ВСУ.

Им было поручено собирать и передавать врагу стратегически важную информацию, в частности о местах дислокации личного состава Вооруженных Сил Украины, расположении военной техники, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также маршрутах перемещения украинских войск.

Днепрянин выполнял задачи своего куратора, посылая графические изображения и данные о работе подразделений противовоздушной обороны в областном центре, тогда как второй подозреваемый передавал сведения о размещении средств поражения и ремонтных баз, получая эту информацию через своих знакомых.

Оба агента РФ задержаны и отправлены под стражу без возможности внесения залога. Следствие продолжается.

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