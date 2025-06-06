Соцсеть Reddit подала в суд на Anthropic за использование контента для обучения ИИ

В Reddit заявили, что «коммерческая эксплуатация» контента соцсети будет стоить Anthropic миллиарды долларов

Фото: reuters.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соцсеть Reddit подала иск против Anthropic, обвинив стартап в несанкционированном использовании материалов с платформы для обучения нейросети Claude. Речь идет о более чем 100 тыс. обращений к ресурсу с июля 2024 года, пишет Reuters.

«Мы не согласны с утверждениями Reddit и будем решительно защищаться», — заявил представитель Anthropic.

В иске Reddit указывает на двуличность Anthropic. Компания публично заявляет об уважении к границам и закону, но при этом игнорирует любые правила, которые мешают ей заработать, настаивают в Reddit.

Главный юрист Reddit Бен Ли заявил, что «коммерческая эксплуатация» контента Reddit будет стоить Anthropic миллиарды долларов. По его словам, живые дискуссии с Reddit и других платформ играют центральную роль в обучении языковых моделей, таких как Claude. В целом Ли подчеркнул уникальность материалов на Reddit.

В феврале 2024 года Reddit заключила сделку с Google о предоставлении данных для обучения искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, стоимость лицензии для неназванной компании составила $60 млн в год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.