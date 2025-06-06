РФ ударила по отелю с украинскими спортсменами – легкоатлеты чудом не пострадали

В Луцке во время ракетной атаки пострадал отель со спортсменами.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 июня в результате российского обстрела Луцка подверглись значительным разрушениям жилая и промышленная инфраструктура: пострадал девятиэтажный дом, админздания, мебельный цех и ремонтные мастерские. Во время массированного ракетного удара РФ по Луцку была повреждена гостиница «Мотор», в которой проживали спортсмены украинской сборной по легкой атлетике. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Сборная прибыла в Луцк для участия в национальном чемпионате. В результате атаки никто из легкоатлетов не пострадал, однако остро пострадали помещения, в которых они находились - в комнатах выбиты окна и двери.

Одна из спортсменок обнародовала видео момента удара: на записи видно мощный взрыв вблизи, который произошел прямо на глазах у двух девушек.

Федерация поблагодарила за поддержку всех, кто помог спортсменам в этой чрезвычайной ситуации, и сообщила, что команда остается в безопасности.

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