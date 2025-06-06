Многочисленные разрушения и пожары: в Луцке в результате обстрела пострадали 15 человек, фото

В Луцке повреждены дома и админздания.

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В ночь на 6 июня в результате российского обстрела Луцка получили значительные разрушения жилая и промышленная инфраструктура: пострадал девятиэтажный дом, админздания, мебельный цех и ремонтные мастерские. Об этом сообщает ГСЧС.

По меньшей мере, 15 человек получили ранения, а из пострадавшей многоэтажки спасатели вместе с полицейскими эвакуировали 5 человек и нескольких домашних животных.

На месте происшествия работают все службы, привлечены более 100 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС, которые уже ликвидировали все пожары.

Для поддержки пострадавших развернут «Пункт несокрушимости».

По данным местных властей, во время атаки по Луцку было применено 15 дронов и шесть ракет.

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