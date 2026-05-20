С 7 июля в ЕС все новые автомобили должны будут иметь камеры, следящие за водителем

Система ADDW позволит контролировать ситуацию на дороге и подавать визуальные или звуковые предупреждения, если водитель устал или отвлекается от управления автомобилем.

С 7 июля 2026 года в ЕС все новые зарегистрированные легковые и грузовые автомобили должны иметь систему предупреждения о невнимательности водителя (Advanced Driver Distraction Warning).

В салоне автомобиля будет установлена камера, направленная непосредственно на водителя. Она круглосуточно сканирует:

движение глаз водителя;

положение головы;

направление взгляда.

Что такое система ADDW

В Регламенте (ЕС) 2023/2590 ключевые технические требования, которым должны соответствовать системы ADDW, включают требования относительно:

Условий эксплуатации — определения условий, при которых система должна быть работоспособной, например, система ADDW должна автоматически активироваться на скорости свыше 20 км/ч, система должна работать как в дневное, так и в ночное время и т. д.

Критериев эффективности — определения того, что на скоростях от 20 км/ч до 50 км/ч система ADDW должна подавать предупреждение, если взгляд водителя остается в пределах определенной зоны «отвлечения» более 6 секунд. На скоростях свыше 50 км/ч система ADDW должна подавать предупреждение, если взгляд водителя остается в пределах определенной зоны «отвлечения» более 3,5 секунды.

Предупреждений для водителя — определения того, что система ADDW должна обеспечивать визуальное предупреждение, а также звуковое и/или тактильное предупреждение каждый раз, когда выявляется отвлечение водителя. Эти предупреждения могут усиливаться и становиться более интенсивными, пока отвлечение водителя не прекратится.

Неисправностей системы — определения неисправностей в системе ADDW, которые должны быть выявлены, а также способа информирования о них водителя.

Положений о проверке технической исправности — определения того, каким образом во время проверки технического состояния транспортного средства должно определяться правильное рабочее состояние системы ADDW.

Аварийный световой датчик ESS

Также с 7 июля обязательным станет аварийный световой датчик (ESS). В случае резкого торможения на скорости свыше 50 км/ч или срабатывания ABS стоп-сигналы автомобиля начинают быстро мигать. Это позволяет водителям избежать цепных столкновений.

Важно отметить, что нововведения касаются только новых автомобилей, которые проходят регистрацию впервые. Владельцам старых машин не придется модернизировать их принудительно.

Эти меры являются частью долгосрочной стратегии ЕС «Vision Zero» до 2050 года.

