  1. В Україні
  2. / Суд інфо

З 24 кандидатів — п’ятеро у фіналі: між ким з’їзд суддів буде обирати двох членів ВРП

12:06, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для зайняття посади члена ВРП від з’їзду суддів обрано п’ятьох кандидатів.
З 24 кандидатів — п’ятеро у фіналі: між ким з’їзд суддів буде обирати двох членів ВРП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

10–12 березня 2026 року в Києві відбудеться ХХ черговий з’їзд суддів України. Одним із ключових питань порядку денного стане обрання двох членів Вища рада правосуддя  на вакантні посади, що утворилися після завершення повноважень Інни Плахтій та Віталія Саліхова, яких свого часу призначав з’їзд суддів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Рада суддів України, співбесіди з кандидатами були завершені у грудні 2025 року. За їх результатами Етична рада сформувала перелік осіб, рекомендованих для обрання з’їздом.

У межах четвертого відбору на посаду члена ВРП від з’їзду суддів до етапу співбесіди було допущено 24 кандидатів. З них 10 припинили участь у конкурсі:

  • 6 — до проведення співбесід,
  • 2 — під час співбесід,
  • 2 — після їх завершення.

Такими, що відповідають встановленим критеріям для зайняття посади члена ВРП від з’їзду суддів, визнано п’ятьох кандидатів:

  • Дмитро Круподеря
  • Тетяна Спірідонова
  • Тетяна Ступак
  • Олег Товстолужський
  • Наталія Яворська

Саме з цього переліку делегати з’їзду мають обрати двох представників суддівської спільноти до складу ВРП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

З'їзд суддів РСУ ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]