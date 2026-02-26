З 24 кандидатів — п’ятеро у фіналі: між ким з’їзд суддів буде обирати двох членів ВРП

Для зайняття посади члена ВРП від з’їзду суддів обрано п’ятьох кандидатів.

10–12 березня 2026 року в Києві відбудеться ХХ черговий з’їзд суддів України. Одним із ключових питань порядку денного стане обрання двох членів Вища рада правосуддя на вакантні посади, що утворилися після завершення повноважень Інни Плахтій та Віталія Саліхова, яких свого часу призначав з’їзд суддів.

Як повідомили у Рада суддів України, співбесіди з кандидатами були завершені у грудні 2025 року. За їх результатами Етична рада сформувала перелік осіб, рекомендованих для обрання з’їздом.

У межах четвертого відбору на посаду члена ВРП від з’їзду суддів до етапу співбесіди було допущено 24 кандидатів. З них 10 припинили участь у конкурсі:

6 — до проведення співбесід,

2 — під час співбесід,

2 — після їх завершення.

Такими, що відповідають встановленим критеріям для зайняття посади члена ВРП від з’їзду суддів, визнано п’ятьох кандидатів:

Дмитро Круподеря

Тетяна Спірідонова

Тетяна Ступак

Олег Товстолужський

Наталія Яворська

Саме з цього переліку делегати з’їзду мають обрати двох представників суддівської спільноти до складу ВРП.

