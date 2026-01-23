  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Международные партнеры практически не будут участвовать в проведении ХХ съезда судей – РСУ

16:15, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Совет судей обновил ключевые документы и готовит решение относительно даты.
Международные партнеры практически не будут участвовать в проведении ХХ съезда судей – РСУ
Фото: РСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины обсудил организационные вопросы подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва и одобрил обновленные редакции ключевых нормативных документов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в РСУ, международные партнеры, которые ранее принимали активное участие в решении технико-финансовых вопросов съезда, в этот раз практически не будут привлекаться к его проведению. В то же время, по согласованной позиции с Государственной судебной администрацией Украины, серьезных проблем с организацией и проведением судейского форума не ожидается. Вопросы будут решаться в рабочем порядке.

В ходе обсуждения члены Совета судей Украины не назвали конкретных дат проведения ХХ очередного съезда судей, отметив, что решение о дате и месте его проведения будет принято на одном из ближайших заседаний РСУ.

Напомним, что решение о дате и месте проведения съезда после перерыва должно быть принято не позднее 13 февраля.

Что касается проекта изменений в Регламент съезда судей Украины и Положение о Совете судей Украины, то из документов исключили устаревшие нормы, которые уже не соответствуют действующему законодательству.

По итогам обсуждения члены РСУ одобрили проекты изменений, которые фактически являются новыми редакциями Регламента съезда и Положения о Совете судей Украины. Обновленные документы будут направлены делегатам ХХ очередного съезда судей Украины для ознакомления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Съезд судей Рада судей Украины РСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]