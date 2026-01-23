Международные партнеры практически не будут участвовать в проведении ХХ съезда судей – РСУ

Совет судей обновил ключевые документы и готовит решение относительно даты.

Фото: РСУ

Совет судей Украины обсудил организационные вопросы подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва и одобрил обновленные редакции ключевых нормативных документов.

Как отметили в РСУ, международные партнеры, которые ранее принимали активное участие в решении технико-финансовых вопросов съезда, в этот раз практически не будут привлекаться к его проведению. В то же время, по согласованной позиции с Государственной судебной администрацией Украины, серьезных проблем с организацией и проведением судейского форума не ожидается. Вопросы будут решаться в рабочем порядке.

В ходе обсуждения члены Совета судей Украины не назвали конкретных дат проведения ХХ очередного съезда судей, отметив, что решение о дате и месте его проведения будет принято на одном из ближайших заседаний РСУ.

Напомним, что решение о дате и месте проведения съезда после перерыва должно быть принято не позднее 13 февраля.

Что касается проекта изменений в Регламент съезда судей Украины и Положение о Совете судей Украины, то из документов исключили устаревшие нормы, которые уже не соответствуют действующему законодательству.

По итогам обсуждения члены РСУ одобрили проекты изменений, которые фактически являются новыми редакциями Регламента съезда и Положения о Совете судей Украины. Обновленные документы будут направлены делегатам ХХ очередного съезда судей Украины для ознакомления.

