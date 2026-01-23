  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Міжнародні партнери практично не братимуть участь в проведенні ХХ з’їзду суддів – РСУ

16:15, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рада суддів оновила ключові документи і готує рішення щодо дати.
Міжнародні партнери практично не братимуть участь в проведенні ХХ з’їзду суддів – РСУ
Фото: РСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України обговорила організаційні питання підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви та схвалила оновлені редакції ключових нормативних документів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зауважили у РСУ, міжнародні партнери, які раніше брали активну участь у вирішенні технічно-фінансових питань з’їзду, цього разу практично не долучатимуться до його проведення. Водночас, за узгодженою позицією з Державною судовою адміністрацією України, серйозних проблем з організацією та проведенням суддівського форуму не очікується. Питання будуть вирішуватися в робочому порядку.

Під час обговорення члени Ради суддів України не назвали конкретних дат проведення ХХ чергового з’їзду суддів, зазначивши, що рішення про дату та місце його проведення буде ухвалене на одному з найближчих засідань РСУ.

Нагадаємо, що рішення про дату та місце проведення з’їзду після перерви має бути ухвалене не пізніше 13 лютого.

Щодо проєкту змін до Регламенту з’їзду суддів України та Положення про Раду суддів України, то з документів вилучили застарілі норми, які вже не відповідають чинному законодавству.

За підсумками обговорення члени РСУ схвалили проєкти змін, що фактично є новими редакціями Регламенту з’їзду та Положення про Раду суддів України. Оновлені документи будуть направлені делегатам ХХ чергового з’їзду суддів України для ознайомлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

З'їзд суддів Рада суддів України РСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]