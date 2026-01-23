Міжнародні партнери практично не братимуть участь в проведенні ХХ з’їзду суддів – РСУ

Рада суддів оновила ключові документи і готує рішення щодо дати.

Рада суддів України обговорила організаційні питання підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви та схвалила оновлені редакції ключових нормативних документів.

Як зауважили у РСУ, міжнародні партнери, які раніше брали активну участь у вирішенні технічно-фінансових питань з’їзду, цього разу практично не долучатимуться до його проведення. Водночас, за узгодженою позицією з Державною судовою адміністрацією України, серйозних проблем з організацією та проведенням суддівського форуму не очікується. Питання будуть вирішуватися в робочому порядку.

Під час обговорення члени Ради суддів України не назвали конкретних дат проведення ХХ чергового з’їзду суддів, зазначивши, що рішення про дату та місце його проведення буде ухвалене на одному з найближчих засідань РСУ.

Нагадаємо, що рішення про дату та місце проведення з’їзду після перерви має бути ухвалене не пізніше 13 лютого.

Щодо проєкту змін до Регламенту з’їзду суддів України та Положення про Раду суддів України, то з документів вилучили застарілі норми, які вже не відповідають чинному законодавству.

За підсумками обговорення члени РСУ схвалили проєкти змін, що фактично є новими редакціями Регламенту з’їзду та Положення про Раду суддів України. Оновлені документи будуть направлені делегатам ХХ чергового з’їзду суддів України для ознайомлення.

