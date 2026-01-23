  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Рішення про дату та місце проведення з'їзду суддів ухвалять до 13 лютого – РСУ

13:37, 23 січня 2026
Рада суддів України визначиться з датою та місцем проведення ХХ з’їзду суддів уже найближчим часом.
Рішення про дату та місце проведення з'їзду суддів ухвалять до 13 лютого – РСУ
Рада суддів України ухвалила рішення щодо вирішення організаційних питань із підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви.

Під час засідання члени Ради заслухали та обговорили інформацію щодо стану організаційної підготовки до продовження з’їзду.

Рада суддів вирішила доручила Голові РСУ звернутися до Державної судової адміністрації з офіційним листом щодо дати та місця проведення продовження ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви.

Водночас встановлено, що рішення про дату та місце проведення з’їзду після перерви має бути ухвалене не пізніше 13 лютого. Державній судовій адміністрації України доручено до 10 лютого підготувати та подати на затвердження Ради суддів України план організаційних заходів з підготовки і проведення з’їзду.

Окремо в рішенні наголошено, що всі організаційні питання мають вирішуватися з урахуванням умов воєнного стану.

З'їзд суддів РСУ

