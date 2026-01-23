Решение о дате и месте проведения съезда судей примут до 13 февраля — РСУ

Совет судей Украины определится с датой и местом проведения ХХ съезда судей в ближайшее время.

Совет судей Украины принял решение по вопросам организационной подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.

Во время заседания члены Совета заслушали и обсудили информацию о состоянии организационной подготовки к продолжению съезда.

Совет судей решил поручить Председателю РСУ обратиться в Государственную судебную администрацию с официальным письмом относительно даты и места проведения продолжения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.

В то же время установлено, что решение о дате и месте проведения съезда после перерыва должно быть принято не позднее 13 февраля. Государственной судебной администрации Украины поручено до 10 февраля подготовить и подать на утверждение Совета судей Украины план организационных мероприятий по подготовке и проведению съезда.

Отдельно в решении подчеркнуто, что все организационные вопросы должны решаться с учетом условий военного положения.

