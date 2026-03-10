Президент утвердил соглашение с Канадой о взаимной помощи в таможенных делах: документ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №230/2026 об утверждении Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.
Как отмечается в документе, соглашение было заключено 24 августа 2025 года в Киеве.
Указ подписан 9 марта 2026 года.
Согласно документу, стороны через свои таможенные администрации оказывают взаимную административную помощь с целью обеспечения надлежащего применения таможенного законодательства, предотвращения таможенных правонарушений, их расследования и борьбы с ними, а также для обеспечения безопасности международной цепи поставок товаров.
