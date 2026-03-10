  1. В Украине

Президент утвердил соглашение с Канадой о взаимной помощи в таможенных делах: документ

07:00, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский утвердил Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.
Президент утвердил соглашение с Канадой о взаимной помощи в таможенных делах: документ
Фото: Униан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №230/2026 об утверждении Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается в документе, соглашение было заключено 24 августа 2025 года в Киеве.

Указ подписан 9 марта 2026 года.

Согласно документу, стороны через свои таможенные администрации оказывают взаимную административную помощь с целью обеспечения надлежащего применения таможенного законодательства, предотвращения таможенных правонарушений, их расследования и борьбы с ними, а также для обеспечения безопасности международной цепи поставок товаров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и отбор судей: масштабы процедуры, дефицит кадров и организационные вызовы

Деятельность ВККС: масштабный отбор на должности судей местных судов продолжается.

Съезд судей Украины будет избирать двух членов ВСП: кто претендует на должности

Съезд будет избирать членов ВСП из пятерки рекомендованных Этическим советом кандидатов.

Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]