Президент утвердил соглашение с Канадой о взаимной помощи в таможенных делах: документ

Владимир Зеленский утвердил Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.

Фото: Униан

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №230/2026 об утверждении Соглашения между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.

Как отмечается в документе, соглашение было заключено 24 августа 2025 года в Киеве.

Указ подписан 9 марта 2026 года.

Согласно документу, стороны через свои таможенные администрации оказывают взаимную административную помощь с целью обеспечения надлежащего применения таможенного законодательства, предотвращения таможенных правонарушений, их расследования и борьбы с ними, а также для обеспечения безопасности международной цепи поставок товаров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.