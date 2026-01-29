ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №14398 про внесення змін до деяких законів України стосовно контролю за повнотою нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Документ пропонує внести зміни до законів «Про нотаріат» та «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, нотаріуси зобов’язані надавати довідки про суму нотаріально посвідчених договорів за запитом податкових органів або Пенсійного фонду України протягом 10 робочих днів.

Крім того, ПФУ та його територіальні органи отримають право перевіряти, чи правильно сплачуються збори з окремих видів господарських операцій.

Як наголошується у пояснювальній записці до проєкту, наразі чинне законодавство не містить чіткого визначення органу, відповідального за контроль за сплатою збору, а Пенсійний фонд України формально не мав права перевіряти окремі види господарських операцій на повноту нарахувань.

Водночас, у картці законопроєкту зазначено, що Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів має доопрацювати проєкт закону та подати його на розгляд у другому читанні.

