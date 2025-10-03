Практика судів
Неповнолітня дівчина намагалася перевезти наркотики до Туреччини автобусом — що вирішив суд

18:06, 3 жовтня 2025
У Полтавській області судили дівчину за спробу контрабанди наркотиків.
Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області розглянув справу за обвинуваченням неповнолітньої дівчини 2008 року народження у спробі контрабандного перевезення наркотиків через державний кордон. Її дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 305 Кримінального кодексу України (замах на контрабанду наркотичних засобів, вчинений із приховуванням від митного контролю). Про це розповіли у суді.

Згідно з матеріалами справи, дівчина прямувала рейсовим автобусом за маршрутом «Харків — Стамбул». Під час перетину кордону в міжнародному пункті пропуску «Орлівка-Ісакча» в Одеській області вона приховала наркотичну речовину у своїй дорожній сумці серед особистих речей. При спільному митно-прикордонному огляді було виявлено паперовий згорток із забороненою речовиною.

На суді обвинувачена визнала свою провину повністю, висловила каяття та запевнила, що усвідомила свої дії й не повторюватиме подібного.

Вирішуючи питання про призначення покарання неповнолітній обвинуваченій, суд, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винної та обставини, які пом`якшують та обтяжують її покарання, умови її життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітньої.

Допитавши дівчину та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив визнати її винуватою у вчиненні кримінального  правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305  КК України із застосуванням ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України та призначити їй  покарання у виді  штрафу у розмірі 200  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривен.

