Миллионные сбережения и забытое жилье: антикоррупционное сито 19 февраля

Четвертый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках конкурса на занятие 23 вакантных должностей судей ВАКС продолжаются совместные заседания Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Общественного совета доброподетели (ОСД). Заседания предусматривают индивидуальные собеседования с кандидатами, анализ деклараций о доходах, имуществе и обязательствах по методике ВККС, утвержденной Решением № 42/2020, а также оценку этических аспектов и соответствия критериям добропорядочности.

19 февраля 2026 года состоялось четвертое заседание, в ходе которого был рассмотрен вопрос о соответствии должностям судей Высшего антикоррупционного суда критериям Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» следующих четырех претендентов: Посохова Ивана Сергеевича, Гуцал Оксаны Петровны, Острогляда Александра Васильевича и Капитонова Евгения Николаевича.

Посохов Иван Сергеевич

Судья Северодонецкого городского суда Луганской области, решением главы Верховного суда был командирован в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области. Судейский опыт кандидата составляет более 15 лет. Работал в органах государственной исполнительной службы, юрисконсультом в коммунальном предприятии, а с 2007 года начал работу в суде — сначала в должности помощника судьи, затем руководителем аппарата суда. Неоднократно участвовал в различных конкурсах на занятие вакантной должности судьи, в частности на должность судьи Киевского апелляционного суда (конкурс не состоялся), на занятие вакантной должности судьи апелляционного общего суда по уголовной специализации (не подтвердил способность осуществлять правосудие на этапе квалификационного экзамена), и на занятие вакантной должности судьи апелляционной палаты ВАКС в предыдущем конкурсе.

Имеет опыт рассмотрения дел в рамках уголовных производств, в частности дел, связанных с преступлениями против жизни и здоровья личности, преступлениями против собственности, а также незаконным оборотом наркотических средств. В первые годы работы распределение дел в судах осуществлялось руководством суда, что обуславливало специализацию отдельных судей по категориям производств. В то же время, как отмечает сам кандидат, опыт рассмотрения именно коррупционных уголовных правонарушений относительно ограничен, что связано прежде всего с особенностями распределения дел в предыдущие годы.

Во время собеседования рассматривался вопрос декларирования доходов кандидата, сбережений, способа их хранения, а также существенной разницы в стоимости земельного участка, указанной в разные годы. По словам судьи, все задекларированные наличные средства сформированы исключительно за счет судейского вознаграждения. Других доходов он не получал. Относительно способа хранения средств судья подтвердил, что основная часть сбережений хранится в наличной форме. Такой подход он объясняет недоверием к банковской системе, в частности опытом валютных ограничений и колебаний курса в прошлые годы. В то же время он уточнил, что по состоянию на конец 2024 года на банковских счетах находились только средства, связанные с выплатой заработной платы.

Отдельно международные эксперты спросили кандидата о ситуации с земельным участком, стоимость которого в декларации выросла более чем в десять раз. Разницу в задекларированной стоимости кандидат объясняет тем, что в декларации указана фактическая цена приобретения на момент заключения договора и отдельно — нормативная денежная оценка, полученная позже для целей налогообложения. По словам кандидата, согласно экспертной оценке и цене в договоре, стоимость участка составляла 9 433 грн. После заключения договора налоговые органы сообщили о необходимости проведения нормативной денежной оценки земли, по результатам которой стоимость участка была определена на уровне 116 671 грн.

Комиссия попросила кандидата подтвердить информацию о наличии дисциплинарного взыскания ВККС за 2016 год. По словам кандидата, дисциплинарное нарушение касалось рассмотрения сложного и резонансного уголовного дела против мэра города Стаханов, обвиняемого в преступлениях против государственной безопасности и террористической деятельности. Кандидат признал, что продлил меру пресечения подсудимому, не рассмотрев сначала заявленный отвод, из-за того, что сторона защиты затягивала дело, а срок содержания под стражей истекал. Судья также отметил, что после этой ситуации пересмотрел собственные процессуальные подходы: теперь при завершении срока содержания под стражей он старается не назначать дела на последние дни, а в случае отсутствия адвоката привлекает защитника из бесплатной правовой помощи, чтобы обеспечить непрерывность процесса.

Комиссия обратила внимание и на возможный конфликт интересов, усматриваемый в рассмотрении судьей в 2020–2024 годах дела, защитником в котором выступал муж сестры кандидата. По словам судьи, все процессуальные документы были поданы лицами без участия адвоката, и у него не было оснований для самоотвода, а при проверке материалов дела фамилии защитника в них не было. Он добавил, что всегда проверяет стороны дела при их получении, и в случае реального конфликта интересов заявляет самоотвод.

Гуцал Оксана Петровна

Судья Ореховского районного суда Запорожской области, решением главы Верховного суда командирована в Кременецкий районный суд Тернопольской области. Имеет стаж работы в должности судьи более 9 лет.

За время судейской практики кандидат рассматривала уголовные дела, касающиеся умышленного убийства, оборота наркотических средств, административные дела по декларациям чиновников, но только одно уголовное антикоррупционное дело по статье 369 УК — предложение взятки. Не имеет опыта рассмотрения дел с международными субъектами.

Комиссия начала собеседование с вопросов логистики, а именно ежедневных утренних поездок на работу в суд. Кандидат рассказала, что во время работы в Ореховском районе ранний подъем, передвижение на общественном транспорте и ожидание на холоде были частью ее рабочего графика. Судья объяснила, что сначала не имела собственного автомобиля, поэтому пользовалась транспортом коллеги для совместных поездок. Позже, из-за пандемии и осложнения транспортного сообщения, была вынуждена приобрести собственное авто, впервые взяв кредит, чтобы иметь возможность более комфортно и своевременно добираться до суда.

Международные эксперты также просили прокомментировать вопрос доходов мужа судьи, в частности их отсутствие в 2015 году. По словам судьи, тогда ее муж оказывал правовую помощь безвозмездно или работал со знакомыми, и только позже начал получать регулярный доход в системе бесплатной правовой помощи. Кандидат, ссылаясь на личный характер обстоятельств, заявила ходатайство о рассмотрении пояснений в закрытом режиме, которое было удовлетворено комиссией и членами ОСМЭ (Общественного совета международных экспертов).

Также кандидат объясняла комиссии, что в период, когда доходы у мужа отсутствовали, они пользовались накоплениями, сделанными в 2006–2008 годах — около 15 000 $. Кроме того, кандидат утверждает, что экономила значительные средства благодаря помощи родственников мужа продуктами питания, что позволяло ей не тратить зарплату.

Международные эксперты также обратили внимание на практику рассмотрения судьей дел по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования). Комиссия обратила внимание на замечания представителей общественности, а именно на то, что в ряде дел производство было закрыто в связи с истечением трехмесячного срока привлечения к ответственности. Кандидат объяснила, что причины откладывания рассмотрения были объективными, так как в городе Орехов и близлежащих населенных пунктах существовали проблемы с почтовой связью, особенно по вручению повесток лицам, проживающим в отдаленных селах. Уведомления могли направляться, однако подтверждения об их получении или возврате корреспонденции поступали с существенной задержкой — иногда через месяц или два. Кроме того, в ряде дел защитники заявляли ходатайства о вызове свидетелей, в частности сотрудников полиции, составлявших протоколы об административных правонарушениях. Судья подчеркнула, что обеспечивала вызов таких свидетелей минимум дважды. В то же время явка правоохранителей также была проблемной, что влияло на сроки рассмотрения.

Во время собеседования был поднят вопрос об отражении сведений в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии. В документе указано, что судья приобрела право собственности на квартиру, задекларированная стоимость которой на дату приобретения права составляла 621 778 грн. В то же время в разделе о расходах было указано, что сумма произведенного платежа составила 1 100 000 грн. Судья объяснила, что в договоре купли-продажи одновременно указаны две суммы: оценочная стоимость имущества и фактическая цена продажи — 1 100 000 грн. По ее словам, именно 1 100 000 грн была реально уплаченная сумма, что и отражено в разделе о расходах.

Острогляд Александр Васильевич

Доцент кафедры права и правоохранительной деятельности, Государственный университет «Житомирская политехника». Получил научную степень кандидата юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза и ученое звание доцента кафедры хозяйственного и экологического права. Работал в юридическом институте Прикарпатского университета имени Василия Стефаника, в учебно-консультационном центре в городе Ивано-Франковск Одесской юридической академии, на юридическом факультете Прикарпатского юридического института Львовского государственного университета внутренних дел и в частном высшем учебном заведении Ивано-Франковский университет права имени короля Данила Галицкого.

Свое решение принять участие в конкурсе в ВАКС кандидат мотивировал своей профессиональной специализацией и накопленным жизненным опытом. Сфера научных интересов ученого на протяжении многих лет была связана именно с уголовным правом и уголовным процессом.

Собеседование началось с вопросов имущественного положения кандидата, источников его сбережений и расходов домохозяйства. Отдельное внимание комиссия уделила дому в Карпатах, приобретенному в 2018 году. Согласно декларации, за здание было уплачено 148 500 грн, а за земельный участок площадью 2 500 м² — 98 000 грн. Члены совета заметили, что даже на тот момент рыночные цены в регионе были выше, а сейчас подобная недвижимость стоит в разы больше. Кандидат пояснил, что населенный пункт не является туристическим центром вроде Буковеля, дом находился в запущенном состоянии, не использовался более десяти лет, имел поврежденные системы отопления и водоснабжения и фактически пригоден только для летнего проживания. По его словам, цена соответствовала тогдашнему состоянию объекта и обстоятельствам продажи — предыдущие владельцы планировали переезд в Киев. Договоры купли-продажи были предоставлены по запросу экспертов.

Были вопросы и к сбережениям кандидата. Ученый рассказал, что в 2018 году задекларировал 330 тыс. грн собственных накоплений, а его жена — 150 тыс. грн и 18 тыс. долларов США. Наличие финансов объясняет правилом 70% сбережений. Так, семья ученого с 2002 года экономит 70% дохода, сохраняя средства в иностранной валюте из-за инфляционных рисков.

Отдельно обсуждалось приобретение трех автомобилей в разные годы, в частности последнего — Toyota RAV4 2024 года выпуска стоимостью более 2 млн грн. Кандидат отметил, что сейчас семья владеет двумя авто, а последняя покупка совершена за счет накоплений и средств от продажи предыдущего автомобиля.

Больше всего вопросов у международных экспертов вызвали расчеты годовых расходов домохозяйства. Согласно представленной таблице, в 2016 году расходы семьи из пяти человек составляли 25 680 грн, а в 2017 году — 36 000 грн, что существенно ниже официально определенного прожиточного минимума для такого состава семьи. Кандидат объяснил это совместным проживанием с родителями жены в одном доме, что позволяет существенно экономить на коммунальных услугах. Часть продуктов семья получает с приусадебного участка и от родителей, занимающихся сельским хозяйством.

Также были вопросы и к недвижимости, приобретенной родителями жены: две квартиры в центре Киева за 867 тыс. грн, при реальной стоимости такой недвижимости в этом ЖК около $220 тыс.

Комиссия также обратила внимание на разрешение ученого на проживание в Великобритании, полученное в 2022 году. Наличие разрешения кандидат объяснил ситуацией с безопасностью в Украине и необходимостью иметь запасной вариант как условие проявления ответственности за троих детей.

Капитонов Евгений Николаевич

Судья Вольнянского районного суда Запорожской области. Работал в должности главного специалиста отдела государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество регистрационной службы, с 2014 года назначен на должность судьи. Рассматривал гражданские и уголовные дела, не имеет опыта в антикоррупционных органах.

Комиссия начала собеседование с вопросов неточностей в декларации кандидата. В 2015–2019 годах судья не указал недвижимость в г. Вольнянске, где проживал у знакомых, объяснив это тем, что считал внесение в декларацию обязательным только для прав собственности, а не пользования.

Кроме того, комиссия обратила внимание на неточности в финансовой отчетности кандидата, касающиеся операций с транспортными средствами и происхождения средств на их приобретение. В частности, установлено недекларирование или неполное отражение деталей сделок по продаже автомобилей Mercedes-Benz, Dacia Logan и Mitsubishi Outlander. В декларации по Mercedes-Benz кандидат не указал реального покупателя, указав себя как источник дохода. Кроме того, в случае с Dacia Logan не была указана стоимость автомобиля, а продажа за 140 тысяч гривен не отражена в ежегодной декларации. В 2018 году стоимость Mitsubishi Outlander также не была задекларирована.

Особое внимание международные эксперты обратили на приобретение отцом-пенсионером кандидата премиального внедорожника Acura MDX. Происхождение средств на его покупку кандидат документально не подтвердил, объяснив это болезнью отца. Также среди замечаний — покупка женой кандидата автомобиля Toyota Land Cruiser 2011 года за 6800 долларов, что, по оценкам, в три раза ниже средней рыночной стоимости такой модели.

Члены комиссии также обратили внимание на неоднократное закрытие кандидатом производств по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях из-за истечения процессуальных сроков. По словам международных экспертов, в этих делах прослеживается определенная закономерность — задержка между моментом поступления материалов в суд и их рассмотрением в период 2016–2018 годов. По словам судьи, Европейский суд по правам человека в своей практике определил, что такие правонарушения, несмотря на их административную квалификацию в национальном законодательстве, по своей природе подпадают под «уголовный аспект» в понимании статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Во время собеседования комиссия спрашивала кандидата о возможном конфликте интересов. В частности, кандидат сообщил, что заявил самоотвод в деле с участием прокурора Запорожской прокуратуры, который ранее поддерживал государственное обвинение в делах, рассматривавшихся под его председательством. Свое решение кандидат объяснил чрезмерной осторожностью и желанием избежать любых сомнений в беспристрастности. В то же время члены комиссии обратили внимание на возможную избирательность такого подхода. Комиссия заметила, что кандидат не усматривал конфликта интересов в делах своей жены, которые рассматривались его коллегами в том же суде.

«Судебно-юридическая газета» продолжает следить за новыми собеседованиями ОСМЭ и ВККС в рамках конкурса на должность судьи ВАКС. С материалами предыдущих собеседований можно ознакомиться по ссылкам:

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Зарплата в конверте и долги по коммуналке: новые признания кандидатов в ВАКС

Сомнительные состояния и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Автор: Владимир Право

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.