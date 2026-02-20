Зарплата в конверте и долги за коммуналку: новые признания кандидатов в ВАКС

Второй день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

17 февраля 2026 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела второе специальное совместное заседание с Общественным советом международных экспертов, на котором был рассмотрен вопрос о соответствии кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда критериям, предусмотренным Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Именно по результатам специальных совместных заседаний будут решать, соответствует ли кандидат требованиям добропорядочности. Роль ОСМЭ здесь является решающей: если международные эксперты не уверены в кандидате, он покидает конкурс, независимо от баллов за экзамен. Напомним, что совместные собеседования ВККС и ОСМЭ стартовали 16 февраля 2026 года и продлятся до 17 марта 2026 года. 17 февраля участие в собеседованиях приняли следующие четыре кандидата на должность судьи ВАКС: Рубащенко Николай Анатольевич, Кузина Ирина Вадимовна, Остапенко Дмитрий Николаевич и Гринь Назар Григорьевич.

«Судебно-юридическая газета» уже писала о первых претендентах на должности судей ВАКС. Поэтому продолжаем следить за ходом заседаний, и сегодня рассмотрим подробнее заседание по второй четверке кандидатов.

Рубащенко Николай Анатольевич

Доцент кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук. Защитил диссертацию по специальности уголовное право и криминология на тему «Уголовная ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». За период своей деятельности опубликовал более 100 научных работ, активно работает в области нормотворчества, является членом рабочей группы по разработке нового Уголовного кодекса Украины в рамках профильного комитета Верховной Рады Украины.

Сильные стороны кандидата — это, конечно, большой опыт экспертизы в уголовном праве, публикации и участие в разработке, обучение судей и адвокатов, аналитика ЕС-директив по санкциям и конфискации активов, что пересекается с юрисдикцией ВАКС. Четко различает роли ученого и судьи и при необходимости готов ограничить научную критику.

Желание присоединиться к команде ВАКС мотивирует заинтересованностью в антикоррупционной специализации и географическим расположением суда, который находится дальше от границы со страной-агрессором. Однако кандидат параллельно подавался на должность судьи Харьковского апелляционного суда, подчеркивая, что конкурсы равнозначны. Кандидат признал, что если ему придется выбирать между ВАКС и Харьковским апелляционным судом, он выберет Харьков из-за близости к дому и интереса к делам о нацбезопасности.

Международные эксперты обратили внимание на краткосрочную предпринимательскую деятельность Николая Рубащенко в 2023 году. Кандидат не указал в своей анкете статус ФЛП, который длился около шести месяцев. За это время был заключен один контракт с приблизительным доходом 76 000 грн. Закрытие ФЛП кандидат объяснил изменениями налогового законодательства и опасением не успеть отследить новые требования, что могло привести к ошибкам в налоговой отчетности.

Интерес международных экспертов вызвала и деятельность отца кандидата, обрабатывающего 11 га земли с указанным доходом в размере 16 000 грн за год использования этих земельных участков. Низкий уровень дохода кандидат объяснил поддержкой родственников в механизированной обработке земли и спецификой работы в аграрной сфере, где возможны периоды полного отсутствия прибыли или даже убытков. Также обсуждался вопрос расхождений в размере сбережений в 2023–2024 годах, которые кандидат обосновал необходимостью конвертации валют с целью обеспечения финансовой стабильности и безопасности.

Кузина Ирина Вадимовна

Адвокат с большим стажем, партнер АО «Шадрин и Кузина», работает в Совете адвокатов Киевской области. Работала следователем линейного управления на южной железной дороге управления МВД Украины на транспорте, была юрисконсультом, директором адвокатского бюро Ирины Кузиной, занималась независимой адвокатской деятельностью.

Имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в частности представительства в суде и осуществления защиты в уголовных производствах, что может привнести в ВАКС перспективу стороны защиты и обогатить рассмотрение антикоррупционных дел. Кандидатка заинтересована в формировании ВАКС из числа квалифицированных и независимых судей, готова работать в системе до 65 лет и стремится к дальнейшему профессиональному развитию с перспективой работы в Верховном Суде.

Ирина Кузина открыто признала, что во время работы в одной из юридических фирм получала зарплату в конверте, которая превышала официальные данные в реестрах, однако аргументировала это тем, что ответственность несет работодатель, а она на тот момент нуждалась в финансовой стабильности. Для кандидата на должность судьи Высшего антикоррупционного суда признание в получении серой зарплаты — это не только этический проступок, но и юридический сигнал для ОСМЭ.

В 2019 году против Ирины Кузиной ВСП инициировал дисциплинарное производство из-за якобы препятствования правосудию в деле об убийстве, а именно затягивания рассмотрения судебного дела. Впервые публично комментируя решение ВСП, кандидат отмечает, что процедура могла иметь недостатки, объясняет обстоятельства событий тем, что к делу присоединилась непосредственно на месте, а после ночного судебного заседания обнаружила повреждение шин своего автомобиля, из-за чего вместе с коллегами они опоздали на заседание, однако суд был заблаговременно уведомлен о задержке, что подтверждается материалами дела.

Международные эксперты обратили внимание на низкий уровень доходов в 2005–2019 годах. Ирина Кузина объяснила это пребыванием в декретном отпуске и начальным этапом профессиональной карьеры, когда она работала за невысокую оплату, накапливая опыт и формируя профессиональную репутацию.

Свою поездку в Москву в 2018 году, к которой также возникли вопросы комиссии и международных экспертов, объяснила командировкой для отчета перед казахским клиентом и невозможностью въезда партнера фирмы в РФ.

Международные эксперты отметили, что получили обращение от ОО «Всеукраинское объединение Автомайдан». Обращалось внимание на то, что ранее Кузина возглавляла адвокатское объединение именно в период, когда фирма оказывала юридическое сопровождение в делах, которые позже стали предметом расследований НАБУ. Речь идет, в частности, о растрате 18 млн грн ГП «Антонов», а также о деле по взятке в $2,7 млн главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Отдельные вопросы возникли и относительно работы кандидатки в адвокатском объединении, где партнером является ее муж, так как один из учредителей объединения фигурировал в журналистских исследованиях о выезде мужчин призывного возраста через систему «Шлях». Комиссия не обсуждала указанную информацию во время заседания, приняв ответ кандидата об отсутствии каких-либо трудовых или договорных отношений с указанными в обращении юридическими компаниями в этот период.

Остапенко Дмитрий Николаевич

Адвокат, специализируется на экономических преступлениях, уголовном праве и военном праве. Работал в органах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, в 2013 году зарегистрирован как ФЛП с основным видом деятельности в сфере права. В 2018–2020 годах как член Общественного совета добропорядочности участвовал в оценке соответствия судей критериям добропорядочности и профессиональной этики во время квалификационного оценивания и конкурсного отбора в Верховный Суд. В 2021–2023 годах приобщался к реформе органов прокуратуры как член комиссии по отбору руководящего состава, а также как член кадровых комиссий по аттестации прокуроров местных и региональных прокуратур Офиса Генерального прокурора. В 2022–2023 годах выполнял функции члена конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В 2023–2024 годах был членом Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины и входил в рабочую группу министерства по оценке коррупционных рисков.

Свою речь кандидат начал с информации, которая, по его мнению, могла бы заинтересовать членов общественного совета и международных экспертов. Он сообщил, что во время конкурса в Верховный Суд в 2019 году, будучи членом Общественного совета добропорядочности, выступал докладчиком по материалам судейского досье Сергея Чумака, который в данный момент участвовал в совместном заседании. Кандидат отметил, что не усматривает в этих обстоятельствах оснований для сомнений в его беспристрастности, однако считает необходимым проинформировать об этом, так как соответствующий текст решения и протокол голосования обнародованы на сайте ОСД. Также подчеркнул, что заявлений об отводе не имеет.

Во время членства в комиссии по отбору главы АРМА кандидат голосовал за Елену Думу. В профайле кандидатки была информация о досудебном расследовании в Национальном антикоррупционном бюро Украины, но без сопроводительных документов. После её назначения Дмитрий Остапенко публично отозвал свой голос в соцсетях Facebook, ссылаясь на неопытность и отсутствие полной информации на момент голосования.

Комиссия акцентировала внимание на полученном обращении от ОО «Всеукраинское объединение Автомайдан», однако озвучила только те вопросы, которые вызвали у них интерес. Это вопросы по финансовым неточностям в декларации, так как полученный кандидатом заем в 25 000 долларов был указан в декларации 2020 года без отражения возврата 9 000 долларов, что кандидат объяснил просто несовершенством формы декларации на то время.

Гринь Назар Григорьевич

Судья Саксаганского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области. Рассматривал исключительно дела об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, без вынесения приговоров в уголовных производствах. Занимал должности прокурора в органах прокуратуры Полтавской области и работал в Главном территориальном управлении юстиции в Полтавской области.

В 2025 году по результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности набрал 761,125 балла и был признан ВККС соответствующим занимаемой должности. Желает работать в ВАКС для обеспечения справедливости в антикоррупционных делах, опираясь на прокурорский и судейский опыт.

Заседание началось сразу же с вопросов, ставящих под сомнение добропорядочность судьи. Так, во время работы в прокуратуре в 2010 году кандидат получил 1000 кв. м земли в Полтаве. Кандидат заявил, что получение земли произошло согласно Земельному кодексу Украины, что не развеяло сомнений международных экспертов.

Кроме того, даже после увольнения из прокуратуры в 2013 году кандидат не освободил служебную квартиру в Полтаве. Сейчас там проживают родственники, получившие статус ВПЛ.

Также ОСМЭ спрашивали об иске к кандидату по неуплате коммунальных платежей на сумму 39 000 гривен. Кандидат объяснил, что долг за теплоснабжение возник в период его работы в Кривом Роге. Узнав об иске, он явился в Киевский районный суд г. Полтавы, признал исковые требования, не затягивал рассмотрение дела и полностью погасил задолженность. По состоянию на 2024 год, по его словам, долгов за коммунальные услуги по этому жилью не осталось, а другие платежи вносились вовремя.

Среди других вопросов, привлекших внимание международных экспертов, было приобретение тещей судьи квартиры в Кривом Роге за 164 тыс. грн — значительно ниже рыночной стоимости. Кандидат признал ошибку в декларации из-за неуказания цены объекта.

ОСМЭ заинтересовались и урегулированием семейных финансовых обязательств судьи. Как первая, так и нынешняя жены кандидата подавали иски о взыскании алиментов на содержание детей. Кандидат объяснил, что на протяжении лет выполнял все обязательства по выплате алиментов на содержание первого ребенка, а нынешняя жена подала иск о взыскании алиментов на младшего сына, несмотря на то, что они были в браке, для уравнивания прав детей. Позже кандидат подал иск об уменьшении размера выплат в соответствии с законодательством.

Комиссией зафиксировано, что из информации ГП ИСС, осуществляющего обслуживание реестра судебных решений, получена информация о том, что в режиме полного доступа в 2018 году кандидат неоднократно осуществлял поиск в базе данных в отношении лица Rashid Magomedov. Со слов кандидата, эта фамилия ему неизвестна, ключ хранился возле компьютера в сейфе, и доступ к нему имели как помощники, так и техперсонал. Ситуация с доступом посторонних лиц к электронному ключу судьи — это серьезное нарушение правил пользования ЭЦП.

Конкурс продолжается, как и последующие совместные заседания, ведь Общественный совет международных экспертов инициировал проведение специальных заседаний с ВККС Украины для оценки всех 73 кандидатов на 23 вакантные должности в ВАКС.

