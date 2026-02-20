22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), объявленный 3 июня 2025 года на 23 вакантные должности, продолжается. Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом международных экспертов (ОСМЭ) 16 февраля начала специальные заседания с 73 кандидатами для проверки на добропорядочность и компетентность.

18 февраля 2026 года состоялось заседание, в ходе которого был рассмотрен вопрос о соответствии должностям судей Высшего антикоррупционного суда критериям Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» следующих четырех претендентов: Матолич Виты Васильевны, Мовчана Дмитрия Валентиновича, Зайцева Алексея Владимировича и Яцининой Марты-Марии Сергеевны.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», первые два собеседования в рамках этого конкурса продемонстрировали повышенное внимание к вопросам профессиональной этики, финансовой прозрачности и предыдущему опыту кандидатов. Продолжаем подробнее знакомиться с третьей четверкой претендентов на должность судьи ВАКС.

Матолич Вита Васильевна

Судья Надвирнянского районного суда Ивано-Франковской области. Работала помощником судьи Николаевского районного суда Львовской области, до этого — консультантом в нотариальной конторе. Имеет более 5 лет судейского стажа в районном суде, нет прямого опыта в антикоррупционных органах или ВАКС. Успешно сдала практическое задание в рамках конкурса.

Желание работать в ВАКС мотивирует необходимостью развития в своей профессии, опираясь на опыт осуществления судопроизводства в уголовных производствах.

Во время собеседования кандидата спросили об отсутствии задекларированного жилья вблизи места работы и ежедневной логистике в суд. Она объяснила, что проживает во Львове и добирается до Надвирной общественным транспортом. Дорога в одну сторону занимает около четырех часов. В зависимости от нагрузки она либо возвращается домой, либо 1–2 раза в неделю остается в Надвирной.

Также члены комиссии поинтересовались расходами на проживание в отелях Надвирной. Кандидат отметила, что оплачивала проживание наличными, так как в некоторых отелях не было терминалов, а учет посетителей велся в упрощенной форме. Предоставить подтверждающие документы за прошлые периоды она не смогла из-за отсутствия сохраненных данных в отелях.

Особое внимание международные эксперты уделили вопросу дорожно-транспортного происшествия в апреле 2023 года. По данным комиссии, ДТП произошло на автомобиле Toyota RAV4, который не был указан в декларации кандидата. Судья пояснила, что автомобиль принадлежит ее матери и находится в ее собственности с момента покупки. По ее словам, она пользуется им только в исключительных случаях. Комиссия также обратила внимание на отсутствие подтверждающих документов по оплате страховых полисов и других расходов, связанных с автомобилем. Кандидат отметила, что ее родители пользуются наличными и не хранят соответствующие квитанции, а документы она предоставила в том объеме, которым располагала.

Кроме того, в ходе собеседования судью спросили об источниках происхождения средств для покупки квартиры в 2014 году. Она пояснила, что покупка жилья была проинвестирована еще в 2012 году на стадии строительства, а право собственности оформлено позже. По ее словам, средства состояли из собственных сбережений, сбережений мужа, помощи родителей с обеих сторон и подаренных средств по случаю бракосочетания.

Члены комиссии обратили внимание, что после назначения на должность судьи в 2020 году, несмотря на рост доходов, в декларациях не отражены существенные сбережения. Кандидатка объяснила это дополнительными расходами, в частности финансовой поддержкой родителей, которых она полностью содержит.

Комиссия также обратила внимание на 193 случая нарушения сроков направления судебных решений в Единый государственный реестр. По словам Виты Матолич, часть задержек связана с перебоями электроснабжения в 2023–2024 годах и техническими ограничениями суда. В отдельных случаях, по ее словам, задержка возникала из-за особенностей коллегиального подписания решений.

Также международные эксперты поинтересовались, чем можно объяснить поиск в 2018 году судебных решений с использованием имен лиц и номеров телефонов. Кандидат отметила, что поиск по фамилии, имени и отчеству возможен и через общий доступ на сайте судебной власти — без специальных полномочий. Что касается номеров телефонов, она пояснила, что запросы касались номеров членов ее семьи, однако причин осуществления поиска не помнит. В то же время члены комиссии обратили внимание, что в 2018 году кандидат работала помощником судьи и имела доступ к полному реестру судебных решений.

Мовчан Дмитрий Валентинович

Судья Новокодакского районного суда г. Днепра, судья-спикер. Кандидат юридических наук. Член Правления Ассоциации развития судейского самоуправления Украины. Работал юрисконсультом в информационном центре Министерства юстиции и на должности ведущего специалиста отдела государственной исполнительной службы в Днепропетровской области.

Интерес к работе в качестве судьи ВАКС, в частности в его апелляционной палате, объясняет не личными амбициями, а логичным продолжением судейской карьеры. Кандидат почти 15 лет работает в должности судьи, исполняя функции следственного судьи.

Международных экспертов заинтересовал вопрос использования кандидатом полного доступа к Единому государственному реестру судебных решений. Так, было выявлено 109 случаев несанкционированного поиска в закрытом реестре по фамилии близкого друга судьи. Кандидат подчеркнул, что во время рассмотрения уголовного производства о введении в эксплуатацию недвижимого объекта он проверял, не возник ли потенциальный конфликт интересов со знакомым ему лицом, которое могло приобрести право на часть имущества. Эти запросы имели целью соблюдение норм судейской этики и предотвращение конфликта.

После закрытия уголовного производства кандидат использовал реестр для анализа судебной практики по просьбе того же лица по другому судебному процессу, чтобы предоставить профессиональную консультацию относительно правовых действий. Судья подчеркнул, что никакого разглашения информации или предоставления преимуществ лицу не происходило, а поиски осуществлялись исключительно в рамках профессиональных обязанностей.

Комиссия уточнила обстоятельства взаимоотношений кандидата с лицом, о котором шла речь ранее. В частности, члены комиссии поинтересовались, соответствует ли действительности информация о том, что компания этого лица, согласно налоговым данным, выплатила более 249 тысяч гривен брату жены кандидата. Кроме того, был задан вопрос, действительно ли этому лицу может принадлежать жилье, в котором проживает один из членов семьи судьи. Судья заверил, что не вмешивается в финансовые аспекты жизни родственников, а тем более в отношения, которые могут быть связаны с бизнесом.

Вопросы возникли и к доходам жены кандидата. В течение 6 лет жена кандидата не работает, однако, как отметили международные эксперты, из постов в соцсети Instagram прослеживается информация о возможном оказании индивидуальных консультаций в качестве психолога. Именно поэтому комиссия поинтересовалась, получала ли жена кандидата доход от этой работы. Судья утверждает, что это бесплатная практика в рамках обучения с целью аккредитации как психолога.

В ходе заседания обсудили также двойной статус кандидата, который является одновременно и судьей, и адвокатом. Комиссия напомнила, что в 2021 году Верховный Суд Украины пришел к выводу, что судьи не должны одновременно быть адвокатами из-за конфликта присяг. Судья обратил внимание на необходимость различать понятия «получение права на занятие адвокатской деятельностью» и «занятие адвокатской деятельностью». На момент, когда кандидат получал статус адвоката, это была довольно распространенная практика. И по состоянию на сегодняшний день его лицензия приостановлена.

Зайцев Алексей Владимирович

Доцент кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, доцент. Ранее занимал должность заместителя декана факультета юстиции и института подготовки кадров для прокуратуры. Работал следователем СБУ в Херсонской и Харьковской областях, старшим юрисконсультом, преподавателем, старшим преподавателем, старшим научным сотрудником Института подготовки следственных кадров для СБУ при НЮУ им. Ярослава Мудрого. Занимал должность директора ООО Центр аналитических исследований по вопросам права и безопасности «Юкон». Имел свидетельство адвоката, действие которого приостановлено в 2013 году.

В ходе собеседования комиссией было замечено, что кандидат Алексей Зайцев в течение нескольких лет имел 22 банковских счета с депозитами в разных валютах. По его словам, такие операции были направлены на получение процентов по акционным программам банков, что позволяло накапливать средства прозрачно и легально. Также кандидат предоставил решение ВККС от 16 октября 2025 года, касающееся результата специальной проверки происхождения средств, пакет документов, подтверждающий законность доходов с 2002 по 2020 год, и 450 страниц пояснений.

Международные эксперты поинтересовались причиной быстрой продажи квартиры в 2005 году: кандидат, занимая должность старшего лейтенанта СБУ, получил право пользования квартирой, в том же году приватизировал ее и продал. По его словам, жилье находилось в поселке Песочин, что требовало ежедневных трехчасовых поездок на работу, поэтому пользование им было неудобным. Кандидат подчеркнул, что действия были полностью законными: он воспользовался правом на государственную приватизацию жилья, а продажа после приобретения права собственности соответствовала действующему законодательству Украины. Полученные средства позже были использованы для банковских депозитов.

Заинтересовала комиссию и публикация научной статьи кандидата в Санкт-Петербургском журнале в 2014 году, то есть уже после начала агрессии. Алексей Зайцев утверждает, что статья посвящена памяти профессора его кафедры уголовного права и была направлена в редакцию еще в 2013 году.

Яцинина Марта-Мария Сергеевна

Старший преподаватель кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета (УКУ) с 2022 года, уполномоченная по антикоррупционной деятельности УКУ с 2021 года, магистр права, кандидат юридических наук по уголовному праву и криминологии. Работала юрисконсультом, получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, активно занималась адвокатской деятельностью. Принимала участие в тренингах для следователей и прокуроров.

Комиссия обратила внимание, что во время работы кандидата юрисконсультом за 7 лет было сменено 10 компаний, занимавшихся розничной торговлей нефтепродуктами в Львовской области и, по информации комиссии, имевших связь с группой «Приват». По словам кандидата, она работала исключительно юрисконсультом и не занимала административных должностей. Переводы между фирмами происходили регулярно, что было частью договоренности между компаниями и гарантировало официальное трудоустройство, сохранение дней отпуска и уплату налогов. Она отметила, что о возможных связях сети заправок с группой «Приват» не имела официальной информации и никогда не занималась проверкой структуры собственности.

Вопросы международных экспертов также касались происхождения средств на покупку автомобиля. Кандидат купила авто в 2019 году, однако задекларированные на тот момент доходы были значительно ниже стоимости авто. Кандидат объяснила это помощью от родственников, а именно использованием сбережений матери и средств, подаренных на свадьбу.

Выявленные комиссией сходства диссертации кандидата, опубликованной в 2021 году, с диссертацией другого ученого в 2020 году кандидат объяснила тем, что опубликовала статьи в 2016–2017 годах, и именно эти статьи стали основой ее диссертации. Кандидат подчеркнула, что ее диссертация основывается на собственных материалах, а не на чужих.

Третий день специальных заседаний ВККС и ОСМЭ подтвердил высокие стандарты проверки кандидатов. 18 февраля кандидаты отвечали на вопросы о добропорядочности, профессионализме, происхождении капитала и этичности в ходе предыдущих этапов профессиональной деятельности. Конкурс продолжается, поэтому ожидаем следующих заседаний и подробного анализа биографий претендентов.

