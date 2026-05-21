Громадам разрешили напрямую финансировать группы ПВО

Кабмин внес изменения относительно финансирования групп ПВО.

Кабинет Министров внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп противовоздушной обороны.

Уточнена цель экспериментального проекта в части усиления защиты важных объектов инфраструктуры, объектов повышенной опасности и гражданского населения от угроз с воздуха. Предусмотрено привлечение органов местного самоуправления (по согласию) в состав участников экспериментального проекта.

Уточнены положения относительно подчинения групп противовоздушной обороны органам военного управления, а также применения к их участникам требований уставов Вооруженных Сил Украины во время выполнения задач.

Определен механизм подтверждения фактов поражения (уничтожения) воздушных целей как основание для осуществления выплат.

Определены источники финансирования деятельности групп противовоздушной обороны, в частности, за счет средств местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Предусмотрено право органа местного самоуправления на создание целевого фонда для обеспечения деятельности групп противовоздушной обороны.

