Кабмин обновил правила назначения стипендий для молодых ученых из-за закона об академической добросовестности
Кабинет Министров внес изменения в Положение о стипендиях Кабинета Министров Украины для молодых ученых, Порядок использования средств Национального фонда исследований Украины и Порядок конкурсного отбора и финансирования проектов Национальным фондом исследований Украины с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством Украины.
Актуализированы нормы Положения о стипендиях Кабинета Министров Украины для молодых ученых и Порядка конкурсного отбора и финансирования проектов Национальным фондом исследований Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины № 4742-IX «Об академической добросовестности».
Актуализированы ключевые критерии для назначения стипендий КМУ для молодых ученых и процедурные аспекты утверждения условий предварительных конкурсных отборов рекомендаций о назначении стипендий.
Уточнены направления использования бюджетных средств Национальным фондом исследований с учетом специфики проведения конкурсов для назначения грантов Президента Украины и Премии Верховной Рады Украины.
Приведены в соответствие положения Порядка конкурсного отбора и финансирования проектов Национальным фондом исследований Украины с Указом Президента Украины от 26.01.2026 № 81/2026 «О ежегодных грантах Президента Украины молодым ученым и докторам наук».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.