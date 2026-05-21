Кабмин обновил правила назначения стипендий для молодых ученых из-за закона об академической добросовестности

Актуализированы ключевые критерии для назначения стипендий правительством для молодых ученых и процедурные аспекты утверждения условий предварительных конкурсных отборов рекомендаций о назначении стипендий.

Кабинет Министров внес изменения в Положение о стипендиях Кабинета Министров Украины для молодых ученых, Порядок использования средств Национального фонда исследований Украины и Порядок конкурсного отбора и финансирования проектов Национальным фондом исследований Украины с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством Украины.

Актуализированы нормы Положения о стипендиях Кабинета Министров Украины для молодых ученых и Порядка конкурсного отбора и финансирования проектов Национальным фондом исследований Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины № 4742-IX «Об академической добросовестности».

Уточнены направления использования бюджетных средств Национальным фондом исследований с учетом специфики проведения конкурсов для назначения грантов Президента Украины и Премии Верховной Рады Украины.

Приведены в соответствие положения Порядка конкурсного отбора и финансирования проектов Национальным фондом исследований Украины с Указом Президента Украины от 26.01.2026 № 81/2026 «О ежегодных грантах Президента Украины молодым ученым и докторам наук».

