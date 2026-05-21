Правительство изменило правила перерасчета за тепло и горячую воду во время чрезвычайных ситуаций в военное время

Определены особенности осуществления перерасчета за услуги по поставке тепла и горячей воды в зависимости от установленных параметров характеристик предоставления услуг, что обусловлено повреждением источников теплоснабжения, возникшим в результате обстрелов РФ.

Кабинет министров внес изменения в постановления КМУ от 06.02.2024 № 127 «Некоторые вопросы осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества» и от 30.01.2026 № 118 «Некоторые вопросы осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества в случае возникновения чрезвычайной ситуации в период военного положения в Украине».

Урегулирован вопрос осуществления перерасчетов стоимости коммунальных услуг в период возникновения чрезвычайной ситуации в условиях военного положения в Украине, учитывая обстоятельства, возникшие вследствие повреждений источников теплоснабжения и невозможности обеспечения потребителей качественными услугами по поставке тепловой энергии и горячей воды по причинам, не зависящим от исполнителей этих услуг.

В частности, определены особенности осуществления перерасчета за услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды в зависимости от установленных параметров характеристик предоставления услуг, что обусловлено повреждением источников теплоснабжения, возникшим в результате вооруженной агрессии РФ.

Определена необходимость осуществления перерасчетов размера платы за коммунальные услуги потребителям всеми без исключения исполнителями коммунальных услуг (независимо от территории осуществления ими деятельности). Установлено, что исполнитель не несет ответственности в виде уплаты потребителю неустойки (штрафа, пени) за непредоставление услуги, предоставление ее не в полном объеме или ненадлежащего качества в случае возникновения чрезвычайной ситуации в период военного положения в Украине.

Предоставлена возможность органам местного самоуправления осуществлять из резервного фонда местного бюджета на безвозвратной основе компенсацию расходов, связанных с предоставлением услуг за соответствующий период, при условии возникновения чрезвычайной ситуации, приведшей к невозможности обеспечения исполнителем услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды надлежащего качества этих услуг и осуществления ими соответствующих перерасчетов потребителям, с целью дальнейшего осуществления исполнителями коммунальных услуг мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера.

