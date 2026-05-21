КУС ВС пояснил, когда экспертизу нельзя признавать недопустимым доказательством по статье 87 УПК

Суды предыдущих нижестоящих инстанций признали недопустимым заключение эксперта, составленное по результатам судебной экспертизы видео- и звукозаписи, с учетом якобы грубого нарушения порядка назначения экспертизы.

Суд считал, что при назначении экспертизы следователи якобы нарушили порядок ее проведения. Однако Верховный Суд не согласился с таким подходом и отметил, что само по себе ссылание суда на положения ведомственных нормативных актов без установления нарушения требований УПК и без выяснения оснований для проведения экспертизы не может быть достаточным основанием для признания ее недопустимым доказательством в понимании положений ст. 87 УПК.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций признали виновными и осудили обвиняемых по ч. 3 ст. 185 УК.

В кассационной жалобе прокурор не согласен с позицией суда относительно признания недопустимым заключения эксперта, составленного по результатам судебной экспертизы видео- и звукозаписи, с учетом якобы грубого нарушения порядка назначения экспертизы.

Суд сослался на то, что орган досудебного расследования скрыл аналогичное заключение эксперта другой экспертной учреждения, не открыл стороне защиты материалы, которые были предметом исследования, а также нарушил право на защиту при назначении указанной экспертизы.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что суды предыдущих инстанций, признавая указанное заключение эксперта недопустимым доказательством, сослались на нарушение порядка назначения экспертизы и положения Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 8.10.1998 № 53/5, согласно которым при необходимости должна назначаться дополнительная или повторная экспертиза.

В то же время суд не указал, какие именно нормы уголовного процессуального закона были нарушены при назначении или проведении соответствующей экспертизы.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не обосновал, каким образом указанные судом обстоятельства привели или могли привести к существенному нарушению прав и свобод участников уголовного производства либо повлияли на достоверность полученного доказательства.

Верховный Суд отметил, что само по себе ссылание на положения ведомственных нормативных актов без установления нарушения требований уголовного процессуального закона и без выяснения оснований для проведения таких экспертиз не может быть достаточным основанием для признания доказательства недопустимым в понимании положений ст. 87 УПК.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 19.03.2026 по делу № 332/3071/21 (производство № 51-5423км24).

