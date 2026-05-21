  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

КУС ВС пояснил, когда экспертизу нельзя признавать недопустимым доказательством по статье 87 УПК

20:09, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суды предыдущих нижестоящих инстанций признали недопустимым заключение эксперта, составленное по результатам судебной экспертизы видео- и звукозаписи, с учетом якобы грубого нарушения порядка назначения экспертизы.
КУС ВС пояснил, когда экспертизу нельзя признавать недопустимым доказательством по статье 87 УПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В уголовном деле о краже суды нижестоящих инстанций признали недопустимым заключение эксперта относительно видео- и звукозаписей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд считал, что при назначении экспертизы следователи якобы нарушили порядок ее проведения. Однако Верховный Суд не согласился с таким подходом и отметил, что само по себе ссылание суда на положения ведомственных нормативных актов без установления нарушения требований УПК и без выяснения оснований для проведения экспертизы не может быть достаточным основанием для признания ее недопустимым доказательством в понимании положений ст. 87 УПК.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций признали виновными и осудили обвиняемых по ч. 3 ст. 185 УК.

В кассационной жалобе прокурор не согласен с позицией суда относительно признания недопустимым заключения эксперта, составленного по результатам судебной экспертизы видео- и звукозаписи, с учетом якобы грубого нарушения порядка назначения экспертизы.

Суд сослался на то, что орган досудебного расследования скрыл аналогичное заключение эксперта другой экспертной учреждения, не открыл стороне защиты материалы, которые были предметом исследования, а также нарушил право на защиту при назначении указанной экспертизы.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что суды предыдущих инстанций, признавая указанное заключение эксперта недопустимым доказательством, сослались на нарушение порядка назначения экспертизы и положения Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 8.10.1998 № 53/5, согласно которым при необходимости должна назначаться дополнительная или повторная экспертиза.

В то же время суд не указал, какие именно нормы уголовного процессуального закона были нарушены при назначении или проведении соответствующей экспертизы.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не обосновал, каким образом указанные судом обстоятельства привели или могли привести к существенному нарушению прав и свобод участников уголовного производства либо повлияли на достоверность полученного доказательства.

Верховный Суд отметил, что само по себе ссылание на положения ведомственных нормативных актов без установления нарушения требований уголовного процессуального закона и без выяснения оснований для проведения таких экспертиз не может быть достаточным основанием для признания доказательства недопустимым в понимании положений ст. 87 УПК.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 19.03.2026 по делу № 332/3071/21 (производство № 51-5423км24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховный Суд кража УПК судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]