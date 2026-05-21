  1. В Украине

В Ровенской области трое военнослужащих пытались уволиться со службы на основании поддельных справок об инвалидности своих жен

21:05, 21 мая 2026
Правоохранители проверяют, могли ли другие военнослужащие ранее воспользоваться подобными фиктивными документами.
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем военнослужащим одной из воинских частей, которые пытались уволиться со службы на основании поддельных справок об инвалидности их жен.

По данным ГБР, один из фигурантов был призван весной, остальные — во второй половине 2025 года. Военные проходили службу преимущественно на территории Ровенской области, однако решили покинуть ряды Вооруженных сил Украины, использовав поддельные документы.

В частности, они приобрели фиктивные справки об установлении II группы инвалидности для жен и приложили их к рапортам об увольнении со службы.

У командования возникли сомнения относительно достоверности представленных семейных обстоятельств. После проверки установлено, что справки содержали подписи лиц, которые фактически не работают в медицинских учреждениях, от имени которых были оформлены документы.

Также установлено, что один из военных был мобилизован после неудачной попытки незаконного пересечения государственной границы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют документы других военнослужащих, которые ранее могли уволиться со службы при аналогичных обстоятельствах, а также устанавливают лиц, занимавшихся изготовлением и продажей поддельных справок.

Трем фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 15 и части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины — в совершении завершенного покушения на уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем подделки документов, совершенного в условиях военного положения.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

