В Ровенской области трое военнослужащих пытались уволиться со службы на основании поддельных справок об инвалидности своих жен

Правоохранители проверяют, могли ли другие военнослужащие ранее воспользоваться подобными фиктивными документами.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем военнослужащим одной из воинских частей, которые пытались уволиться со службы на основании поддельных справок об инвалидности их жен.

По данным ГБР, один из фигурантов был призван весной, остальные — во второй половине 2025 года. Военные проходили службу преимущественно на территории Ровенской области, однако решили покинуть ряды Вооруженных сил Украины, использовав поддельные документы.

В частности, они приобрели фиктивные справки об установлении II группы инвалидности для жен и приложили их к рапортам об увольнении со службы.

У командования возникли сомнения относительно достоверности представленных семейных обстоятельств. После проверки установлено, что справки содержали подписи лиц, которые фактически не работают в медицинских учреждениях, от имени которых были оформлены документы.

Также установлено, что один из военных был мобилизован после неудачной попытки незаконного пересечения государственной границы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют документы других военнослужащих, которые ранее могли уволиться со службы при аналогичных обстоятельствах, а также устанавливают лиц, занимавшихся изготовлением и продажей поддельных справок.

Трем фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 15 и части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины — в совершении завершенного покушения на уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем подделки документов, совершенного в условиях военного положения.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.