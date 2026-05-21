Налоговая социальная льгота в 2026 году — что нужно знать налогоплательщикам

В 2026 году базовый размер налоговой социальной льготы составляет 1664 грн и может применяться при определенных условиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что налогоплательщики могут воспользоваться налоговой социальной льготой (НСЛ), которая позволяет уменьшить сумму налогооблагаемого дохода из заработной платы.

Налоговая социальная льгота представляет собой сумму, на которую уменьшается месячная заработная плата работника до начисления налога на доходы физических лиц. Это означает уменьшение налоговой нагрузки и увеличение суммы «чистой» заработной платы.

Размер льготы в 2026 году

В 2026 году базовый размер налоговой социальной льготы составляет 1664 грн. Она применяется к заработной плате, полученной от одного работодателя.

Льгота для родителей с детьми

Отдельные условия предусмотрены для родителей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет. В таком случае льгота составляет 100% базового размера на каждого ребенка.

В 2026 году это выглядит так:

1 ребенок — 1664 грн

2 ребенка — 3328 грн

3 ребенка — 4992 грн

Далее — на каждого следующего ребенка добавляется полный размер льготы.

Предельный доход для применения льготы

Право на налоговую социальную льготу имеют работники, чей месячный доход не превышает установленного предельного уровня. Он определяется как произведение 4660 грн на количество детей.

Например:

1 ребенок — 4660 грн

2 ребенка — 9320 грн

3 ребенка — 13 980 грн

Если доход превышает эти пределы, льгота не применяется.

Как работает льгота

Сумма налоговой социальной льготы вычитается из начисленной заработной платы до налогообложения. В результате уменьшается база налогообложения, и работник уплачивает меньшую сумму налога на доходы физических лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.