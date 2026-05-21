На Тернопольщине оперативник полиции шантажировал местного жителя уголовным делом

Офис Генерального прокурора сообщил о разоблачении оперативного работника одного из отделений полиции ГУНП в Тернопольской области, которого подозревают в вымогательстве взятки за «неоткрытие» уголовного производства.

По данным следствия, полицейский искусственно создал «проблему» для местного жителя, который работает в спасательной службе. Он заявил мужчине, что тот якобы незаконно обрабатывал чужой земельный участок, и начал угрожать уголовной ответственностью.

Впоследствии оперативник приехал в пожарно-спасательную часть, где работает мужчина, и озвучил «цену вопроса» – 1200 долларов США. За эти деньги он обещал не передавать материалы следователям и прокурорам и не инициировать уголовное производство.

Мужчина обратился к правоохранителям и передал деньги под контролем следствия. Полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и отстранили от должности.

По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 200 тыс. грн.

Как указали в ОГП, в настоящее время также проверяется причастность к преступлению других должностных лиц отделения полиции.

