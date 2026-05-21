Податкова соціальна пільга у 2026 році – що потрібно знати платникам податків

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платники податків можуть скористатися податковою соціальною пільгою (ПСП), яка дає змогу зменшити суму оподатковуваного доходу із заробітної плати.

Податкова соціальна пільга є сумою, на яку зменшується місячна заробітна плата працівника до нарахування податку на доходи фізичних осіб. Це означає зменшення податкового навантаження та збільшення суми «чистої» заробітної плати.

Розмір пільги у 2026 році

У 2026 році базовий розмір податкової соціальної пільги становить 1664 грн. Вона застосовується до заробітної плати, отриманої від одного роботодавця.

Пільга для батьків з дітьми

Окремі умови передбачені для батьків, які утримують дітей віком до 18 років. У такому разі пільга становить 100% базового розміру на кожну дитину.

У 2026 році це виглядає так:

1 дитина — 1664 грн

2 дитини — 3328 грн

3 дитини — 4992 грн

Далі — на кожну наступну дитину додається повний розмір пільги.

Граничний дохід для застосування пільги

Право на податкову соціальну пільгу мають працівники, чий місячний дохід не перевищує встановленого граничного рівня. Він визначається як добуток 4660 грн на кількість дітей.

Наприклад:

1 дитина — 4660 грн

2 дитини — 9320 грн

3 дитини — 13 980 грн

Якщо дохід перевищує ці межі, пільга не застосовується.

Як працює пільга

Сума податкової соціальної пільги віднімається від нарахованої заробітної плати до оподаткування. У результаті зменшується база оподаткування і працівник сплачує меншу суму податку на доходи фізичних осіб.

