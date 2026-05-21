  В Україні

Громадам дозволили напряму фінансувати групи ППО

20:59, 21 травня 2026
Кабмін вніс зміни щодо фінансувати груп ППО
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

Уточнено мету експериментального проєкту в частині посилення захисту важливих об’єктів інфраструктури, об’єктів підвищеної небезпеки та цивільного населення від загроз з повітря. Передбачено залучення органів місцевого самоврядування (за згодою) до складу учасників експериментального проєкту.

Уточнено положення щодо підпорядкування груп протиповітряної оборони органам військового управління, а також застосування до їх учасників вимог статутів Збройних Сил України під час виконання завдань.

Визначено механізм підтвердження фактів ураження (знищення) повітряних цілей як підставу для здійснення виплат.

 Визначено джерела фінансування діяльності груп протиповітряної оборони, зокрема, за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Передбачено право органу місцевого самоврядування на заснування цільового фонду для забезпечення діяльності груп протиповітряної оборони.

