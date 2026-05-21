  1. В Україні

Уряд уточнив правила ввезення товарів для оборонки

20:34, 21 травня 2026
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві товарів оборонного призначення.

Уточнено, що для підтвердження відповідності товарів вимогам, визначеним частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, у митній декларації в установленому порядку зазначаються відомості про визначені пунктом 9 частини третьої статті 335 Митного кодексу України документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, у тому числі про:

  • державний контракт (договір), укладений із державним замовником;
  • електронне повідомлення про внесення виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупівель до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);
  • технічний паспорт або інший документ заводу-виробника на кожний товар, який ввозиться на митну територію України (за наявності);
  • документ, який підтверджує зобовʼязання виконавця державного контракту (договору) з оборонних закупівель щодо використання ввезених товарів виключно у власному виробництві товарів оборонного призначення на виконання державного контракту (договору), укладеного з державним замовником.

У разі коли державним контрактом (договором) з оборонних закупівель визначено залучення співвиконавця/суопідрядника шляхом передачі йому виконання частки державного контракту (договору) з оборонних закупівель, у митній декларації в установленому порядку зазначаються також відомості про такий договір субпідряду щодо виконання частки державного контракту.

Закріплено також, що на вимогу митного органу відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України декларант зобовʼязаний надати митному органу оригінали зазначених вищезазначених документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.

Кабінет Міністрів України митниця

