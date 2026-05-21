Не виплачували дітям-сиротам одноразову допомогу при закінченні школи – підозру отримав посадовець Подільської РДА

19:37, 21 травня 2026
Слідство встановило, що у Подільському районі діти-сироти не отримали передбачені законом одноразові виплати на понад 425 тисяч гривень.
Начальнику управління освіти Подільської районної державної адміністрації у Києві повідомлено про підозру у службовій недбалості через невиплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Про це повідомили в Київська міська прокуратура.

За даними слідства, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчалися у закладах Подільського району, не отримали одноразову грошову допомогу, передбачену Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Згідно із законодавством, такі виплати мають становити шість прожиткових мінімумів і надаються при завершенні навчання у школі або інших закладах середньої освіти. Водночас у період з 2023 по 2025 роки 23 випускники навчальних закладів Подільського району не отримали ці кошти. Загальна сума невиплачених коштів перевищує 425 тисяч гривень.

Також зазначається, що раніше вже було встановлено випадки невиплати таких допомог за період з 2020 по 2022 роки.

Прокурори повідомили посадовцю про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

