В Україні готують нові підходи до врядування деокупованих та прифронтових територій

Влада напрацьовує єдину стратегію щодо тимчасово окупованих територій, моделі врядування після війни та механізми підтримки громад, які постраждали від окупації або живуть поблизу лінії фронту.

В Україні триває напрацювання рішень щодо майбутнього врядування на деокупованих та прифронтових територіях, зокрема йдеться про створення єдиної державної стратегії щодо тимчасово окупованих територій. Про це заявили у підкомітеті з питань відновлення державної влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях України, в АР Крим та місті Севастополі під час конференції «(Де)окуповані та прифронтові громади в умовах війни та повоєнного врядування».

У межах робочої групи при профільному парламентському комітеті наразі готуються рішення щодо реінтеграції, відновлення влади та української ідентичності на тимчасово окупованих територіях. Також опрацьовується питання затвердження єдиної стратегії щодо ТОТ на рівні Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що під час підготовки рішень враховуються законодавчі, управлінські та соціальні аспекти, а також потреби громадян, яких стосуватимуться майбутні зміни. За її словами, робота спрямована на формування комплексного бачення врядування на деокупованих територіях.

Окрему увагу під час конференції приділили формуванню системної державної політики підтримки територій відновлення та громад, які пережили окупацію або залишаються поблизу лінії фронту. Учасники наголосили на необхідності посилення кадрової, інституційної та управлінської спроможності держави для довгострокової роботи з такими територіями.

Під час дискусій щодо майбутнього публічного врядування після припинення чи скасування воєнного стану учасники також порушили питання ролі військових адміністрацій, моделей управління та забезпечення сталої присутності державних інституцій на прифронтових територіях.

Окремий тематичний блок заходу був присвячений громадській участі в умовах війни. Учасники обговорили результати дослідження щодо практик залучення жителів до формування та реалізації місцевої політики.

