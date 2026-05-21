  1. В Україні

В Україні готують нові підходи до врядування деокупованих та прифронтових територій

19:19, 21 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Влада напрацьовує єдину стратегію щодо тимчасово окупованих територій, моделі врядування після війни та механізми підтримки громад, які постраждали від окупації або живуть поблизу лінії фронту.
В Україні готують нові підходи до врядування деокупованих та прифронтових територій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває напрацювання рішень щодо майбутнього врядування на деокупованих та прифронтових територіях, зокрема йдеться про створення єдиної державної стратегії щодо тимчасово окупованих територій. Про це заявили у підкомітеті з питань відновлення державної влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях України, в АР Крим та місті Севастополі під час конференції «(Де)окуповані та прифронтові громади в умовах війни та повоєнного врядування».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У межах робочої групи при профільному парламентському комітеті наразі готуються рішення щодо реінтеграції, відновлення влади та української ідентичності на тимчасово окупованих територіях. Також опрацьовується питання затвердження єдиної стратегії щодо ТОТ на рівні Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що під час підготовки рішень враховуються законодавчі, управлінські та соціальні аспекти, а також потреби громадян, яких стосуватимуться майбутні зміни. За її словами, робота спрямована на формування комплексного бачення врядування на деокупованих територіях.

Окрему увагу під час конференції приділили формуванню системної державної політики підтримки територій відновлення та громад, які пережили окупацію або залишаються поблизу лінії фронту. Учасники наголосили на необхідності посилення кадрової, інституційної та управлінської спроможності держави для довгострокової роботи з такими територіями.

Під час дискусій щодо майбутнього публічного врядування після припинення чи скасування воєнного стану учасники також порушили питання ролі військових адміністрацій, моделей управління та забезпечення сталої присутності державних інституцій на прифронтових територіях.

Окремий тематичний блок заходу був присвячений громадській участі в умовах війни. Учасники обговорили результати дослідження щодо практик залучення жителів до формування та реалізації місцевої політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Верховна Рада України Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Суди досі не визначилися з єдиним підходом до відповідальності роботодавців у справах щодо інклюзивності — які проблеми фіксують

Інклюзивність в Україні поступово виходить за межі соціальної політики та стає окремим стандартом у судовій і правозастосовній практиці.

Верховний Суд роз’яснив як перевізнику захиститися від штрафів за відсутність тахографа

Як перевізнику вдалося скасувати штрафи на 85 000 грн та які аргументи ВС важливі для бізнесу.

Чи має держава платити за шкоду завдану законом, який визнали неконституційним — Верховний Суд висловив позицію

Чи може громадянин вимагати відшкодування збитків від держави в адміністративному суді, якщо закон, на підставі якого його було звільнено, згодом визнали неконституційним.

ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС

ВРП не підтримала подання ВККС із рекомендацією щодо звільнення Дмитра Чернова з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]