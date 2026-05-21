Родичам українських і молдовських дипломатів хочуть дозволити здійснювати оплачувану діяльність

19:08, 21 травня 2026
Ратифікація Угоди дозволить надати членам сімей українських та молдовських дипломатичних представництв або консульських установ право здійснювати оплачувану діяльність.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону №0375 «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв або консульських установ».

Законопроєктом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв або консульських установ, вчинену 10.02.2026 у м. Києві.

Ратифікація Угоди дозволить надати членам сімей українських та молдовських дипломатичних представництв або консульських установ право здійснювати оплачувану діяльність на території, відповідно, Республіки Молдова та України на засадах взаємності після підтвердження свого статусу в порядку, визначеному зазначеною Угодою.

Верховна Рада України Україна Молдова

