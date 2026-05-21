  1. В Україні

У Держпраці пояснили, як підтвердити вручення потерпілому акта за формою Н-1

21:23, 21 травня 2026
Перелік документів та їх копій, що належать до матеріалів розслідування нещасного випадку на виробництві визначено пунктом 49 Порядку.
Відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, роботодавець зобов’язаний надати потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі затверджений акт за формою Н-1.

Державна служба України з питань праці пояснила, яким чином може фіксуватися факт вручення (надання) зазначеного акта.

Відповідно до пункту 62 Порядку, усі нещасні випадки та/або гострі професійні захворювання (отруєння), що сталися на виробництві, реєструються у журналі за формою згідно з додатком 26.

Формою Журналу реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві, визначеною додатком 26 до Порядку, передбачена відмітка про дату видачі акта за формою Н-1, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та підпис особи, яка його отримала.

Перелік документів та їх копій, що належать до матеріалів розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку на виробництві визначено пунктом 49 Порядку.

Копія документу, що засвідчує отримання потерпілим, членами його сім’ї чи уповноваженою ними особою акта за формою Н-1, не входить до зазначеного переліку.

Разом з тим, з метою документальної фіксації факту виконання роботодавцем вимог абзацу дев’ятого пункту 47 Порядку, керуючись абзацом шостим пункту 45 та абзацами двадцять восьмим, тридцять сьомим пункту 49 Порядку, роботодавець має право долучити до матеріалів розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку на виробництві належним чином завірені копії з Журналу реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві, що містять відмітку про дату видачі акта за формою Н-1, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та підпис особи, яка його отримала.

