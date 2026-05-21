Як українцям у Польщі підключити членів родини до свого медичного страхування

22:00, 21 травня 2026
Оформлення можливе через ZUS, роботодавця або центр зайнятості.
Посольство України у Польщі пояснило українцям, як підключити членів родини до медичного страхування Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

У диппредставництві нагадали, що таку можливість мають українці, які офіційно працюють у Польщі, ведуть підприємницьку діяльність та сплачують внески до Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), а також зареєстровані як безробітні у польському центрі зайнятості.

Щоб підключити членів родини до свого медичного страхування (NFZ), потрібно повідомити про це свого роботодавця (платника внесків ZUS) або — якщо ви ведете підприємницьку діяльність — безпосередньо звернутися до ZUS.

Де і як це зробити

Куди звертатися

  • Працівник: повідомте про члена родини роботодавцю (у відділ кадрів або бухгалтерію).
  • Особа, яка веде підприємницьку діяльність: подайте форму безпосередньо до ZUS.
  • Безробітна особа: якщо ви зареєстровані в центрі зайнятості, повідомте про членів родини саме там.

Кого можна підключити

До страхування можна додати членів родини, які не мають власного права на страхування (наприклад, не працюють і не зареєстровані як безробітні):

  • дітей (рідних, усиновлених, дітей чоловіка/дружини);
  • онуків;
  • чоловіка або дружину;
  • батьків, дідусів і бабусь (якщо вони ведуть спільне домашнє господарство із застрахованою особою).

Дитина може бути охоплена медичним страхуванням як член Вашої родини до досягнення 18 років. Якщо вона продовжує навчання у школі або здобуває освіту у вищому навчальному закладі чи докторантурі, вона має право на медичне страхування через Вас до досягнення 26 років. Якщо дитина має підтверджений значний ступінь інвалідності або відповідний рівнозначний статус, вона має право на медичне страхування через Вас без вікових обмежень.

Кого не можна включити до страхування

  • партнера/партнерку у незареєстрованих стосунках (співмешканця/співмешканку);
  • члена сім’ї, який має власний трудовий договір, договір доручення або веде підприємницьку діяльність.

Які документи потрібні, якщо до ви ведете підприємницьку діяльність і хочете включити своїх близьких до свого медичного забезпечення

Необхідно заповнити форму ZUS ZCNA (заява про внесення даних членів родини для цілей медичного страхування).

Реєстрація члена родини в системі страхування є безкоштовною.

