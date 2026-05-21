Олександр Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести перед завершением карьеры боксера

23:48, 21 мая 2026
По словам Усика, когда он скажет, что завершил карьеру, то уже не вернется.
Фото: Getty Images
Боксер Олександр Усик назвал количество поединков, которые планирует провести перед тем, как завершит профессиональную карьеру. Об этом украинский спортсмен рассказал в интервью, пишет BoxingScene.

Сейчас Усик в Египте в ночь с субботы на воскресенье, 24 мая, проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Комментируя предстоящий поединок, Усик подчеркнул, что «это будет по-другому».

«Но это будет большое шоу. Конечно, это тяжелый бой. Это не легкая прогулка. Неважно, с кем я дерусь, я готов на 100 процентов. Он — хорошая проблема», — сказал боксер.

Сейчас у Усика 24 победы в 24 боях, из которых 15 завершились нокаутом. В последних шести поединках украинец дважды победил Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

Впрочем, 39-летний Усик отметил, что после боя с Верхувеном планирует провести еще только два поединка.

«Три боя [включая Верхувена] — и все. Это не на сто процентов, но когда я скажу, что завершил карьеру, я не вернусь», — отметил спортсмен.

Украина Александр Усик бокс спорт

