Олександр Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести перед завершением карьеры боксера
Боксер Олександр Усик назвал количество поединков, которые планирует провести перед тем, как завершит профессиональную карьеру. Об этом украинский спортсмен рассказал в интервью, пишет BoxingScene.
Сейчас Усик в Египте в ночь с субботы на воскресенье, 24 мая, проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.
Комментируя предстоящий поединок, Усик подчеркнул, что «это будет по-другому».
«Но это будет большое шоу. Конечно, это тяжелый бой. Это не легкая прогулка. Неважно, с кем я дерусь, я готов на 100 процентов. Он — хорошая проблема», — сказал боксер.
Сейчас у Усика 24 победы в 24 боях, из которых 15 завершились нокаутом. В последних шести поединках украинец дважды победил Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
Впрочем, 39-летний Усик отметил, что после боя с Верхувеном планирует провести еще только два поединка.
«Три боя [включая Верхувена] — и все. Это не на сто процентов, но когда я скажу, что завершил карьеру, я не вернусь», — отметил спортсмен.
