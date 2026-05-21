В Киеве наказали водителя грузовика, который создал аварийную ситуацию на дороге — видео

Водитель грузовика Renault повернул налево из полосы, которая разрешает движение только прямо, создав аварийную ситуацию для водителя BMW.

В Киеве патрульные составили админматериалы на водителя грузовика, который создал аварийную ситуацию другому водителю.

Как сообщила патрульная полиция столицы, водитель грузовика Renault повернул налево из полосы, которая разрешает движение только прямо, создав аварийную ситуацию для водителя BMW. К счастью, водителям удалось избежать дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители прибыли на место происшествия, напомнили нарушителю правила дорожного движения, составили на него протокол по ч. 5 ст. 122 (Создание аварийной ситуации на дороге) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КУоАП.

В полиции напомнили, что создание аварийной ситуации — это когда из-за действий нарушителя другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения собственной безопасности или безопасности других граждан. За такое нарушение предусмотрен штраф 1445 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

