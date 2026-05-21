  1. В Украине

В Киеве наказали водителя грузовика, который создал аварийную ситуацию на дороге — видео

23:56, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водитель грузовика Renault повернул налево из полосы, которая разрешает движение только прямо, создав аварийную ситуацию для водителя BMW.
В Киеве наказали водителя грузовика, который создал аварийную ситуацию на дороге — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве патрульные составили админматериалы на водителя грузовика, который создал аварийную ситуацию другому водителю.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила патрульная полиция столицы, водитель грузовика Renault повернул налево из полосы, которая разрешает движение только прямо, создав аварийную ситуацию для водителя BMW. К счастью, водителям удалось избежать дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители прибыли на место происшествия, напомнили нарушителю правила дорожного движения, составили на него протокол по ч. 5 ст. 122 (Создание аварийной ситуации на дороге) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КУоАП.

В полиции напомнили, что создание аварийной ситуации — это когда из-за действий нарушителя другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения собственной безопасности или безопасности других граждан. За такое нарушение предусмотрен штраф 1445 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ПДД Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]