В’язня, який мав сидіти у в’язниці, спіймали на перевищенні швидкості в розкішному автомобілі – як так сталося

23:30, 21 травня 2026
Прокуратура перевіряє працівників установи через підозри у зловживаннях і «платних привілеях».
В'язня, який мав сидіти у в'язниці, спіймали на перевищенні швидкості в розкішному автомобілі – як так сталося
В’язня з виправної колонії в німецькому Ойскірхені затримали за перевищення швидкості за кермом розкішного автомобіля в той час, коли він мав перебувати у своїй камері. Про це повідомляє Spiegel.

Інцидент став частиною ширшого розслідування, у межах якого співробітників виправної установи підозрюють у корупційних домовленостях із засудженими в обмін на надання їм привілеїв і пом’якшення умов відбування покарання.

Як підтвердив речник прокуратури Бонна, ув’язнений, якого звільнили з колонії в Ойскірхені, був затриманий увечері за кермом автомобіля за перевищення швидкості, хоча за графіком мав перебувати у камері. За даними видання Kölner Stadt-Anzeiger, йдеться про представника багатодітної родини з Леверкузена, відомого поліції, який керував дорогим автомобілем.

Прокуратура наразі розслідує справу щодо восьми працівників в’язниці та трьох колишніх ув’язнених, серед яких і водій, затриманий за перевищення швидкості. За словами представника слідства, матеріали щодо інших засуджених вилучені та перебувають на перевірці. Видання Kölner Stadt-Anzeiger також повідомляє, що загалом справа може стосуватися ще 13 колишніх в’язнів.

Слідчі підозрюють, що частина персоналу колонії могла отримувати вигоду в обмін на створення привілеїв для окремих ув’язнених. Серед озвучених версій — продаж так званих «підписок», які нібито передбачали попередження про майбутні перевірки камер за щомісячну плату.

Окрім цього, за даними слідства, частина ув’язнених могла перебувати поза межами колонії в той час, коли за режимом мали бути у камерах. При цьому програма «звільнення від роботи» дозволяє засудженим працювати вдень, однак зобов’язує їх повертатися до установи у вечірній час.

прокуратура Німеччина в'язниця ув'язнені

