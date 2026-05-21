У Києві скульптури малюків-засновників на Поштовій площі одягнули у вишиванки – фото

У День вишиванки у Києві скульптури «Малюків» на Поштовій площі одягнули у вишиванки. Про це повідомив автор пам’ятника Володимир Журавель.

Цього року для образів використали традиційні вишиванки з різних регіонів України. Зокрема, Либідь одягнули у вишиванку з Чернігівщини, Кия — з Волині, Щека — із Закарпаття, а Хорива — з Київщини.

Також автор композиції анонсував наступне переодягання «Малюків», яке планують провести до Дня Києва 30–31 травня.

