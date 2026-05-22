Пограничный отряд не компенсировал 42,9 тысяч грн НДФЛ экс-пограничнику: суд признал действия незаконными

Одесский окружной административный суд признал противоправной невыплату бывшему военнослужащему Госпогранслужбы компенсации 42,9 тыс. грн НДФЛ, удержанного из доначисленного денежного довольствия.

Одесский окружной административный суд рассмотрел в порядке письменного производства административное дело №420/2737/26 по иску бывшего военнослужащего к пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины о признании противоправными действий по невыплате компенсации налога на доходы физических лиц, удержанного из сумм денежного обеспечения, выплаченного во исполнение судебного решения.

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска и признал противоправной невыплату денежной компенсации суммы НДФЛ, удержанной из доначисленного денежного обеспечения.

Суть дела

Истец проходил военную службу в пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины с 18 апреля 2019 года по 18 марта 2025 года. На основании приказа начальника пограничного отряда он был исключен из списков личного состава и всех видов обеспечения.

Ранее решением Одесского окружного административного суда от 30 июня 2025 года по делу №420/14327/25, оставленным без изменений постановлением Пятого апелляционного административного суда от 23 октября 2025 года, были признаны противоправными действия воинской части по исчислению и выплате денежного обеспечения без учета установленного законом прожиточного минимума для трудоспособных лиц за 2020–2023 годы. Суд обязал воинскую часть осуществить перерасчет и выплату денежного обеспечения и дополнительных видов обеспечения с учетом соответствующих тарифных коэффициентов.

Во исполнение указанного решения суда ответчик осуществил перерасчет денежного обеспечения. Согласно справке-расчету, общая сумма начислений составила 238 613,37 грн, из которых был удержан военный сбор в размере 11 930,67 грн и налог на доходы физических лиц в сумме 42 950,41 грн. К выплате истцу было перечислено 183 682,30 грн.

Истец считал противоправным то, что при выплате доначисленного денежного обеспечения ответчик не осуществил одновременную выплату денежной компенсации суммы налога на доходы физических лиц, удержанного из указанных выплат. В связи с этим он обратился в суд с требованием признать действия воинской части противоправными и обязать ее начислить и выплатить компенсацию удержанного НДФЛ в размере 42 950,41 грн.

Ответчик в отзыве на иск указал, что как налоговый агент был обязан удержать предусмотренные законом налоги и сборы при исполнении судебного решения. Вместе с тем ответчик отмечал, что право на судебную защиту возникает лишь в случае нарушения прав лица.

Позиция и выводы суда

Суд проанализировал положения пункта 168.5 статьи 168 Налогового кодекса Украины и Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации сумм налога с доходов физических лиц, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 января 2004 года №44.

Суд отметил, что в соответствии с Порядком №44 денежная компенсация сумм налога с доходов физических лиц выплачивается военнослужащим для полного возмещения удержанных сумм НДФЛ из денежного обеспечения и других выплат, право на которые они приобрели в связи с прохождением службы. Такая компенсация должна выплачиваться одновременно с выплатой соответствующего денежного обеспечения.

Также суд учел правовые выводы Верховного Суда, изложенные, в частности, в постановлениях от 27 июля 2023 года по делу №380/813/22, от 27 июня 2024 года по делу №580/602/22, а также в постановлениях от 25 июня 2020 года по делу №825/761/17 и от 22 июня 2018 года по делу №812/1048/17. Верховный Суд в указанных решениях пришел к выводу, что военнослужащие, в том числе уволенные со службы, имеют право на получение компенсации сумм НДФЛ, удержанных из денежного обеспечения, выплаченного в связи с прохождением службы.

Оценивая спорные правоотношения, суд установил, что воинская часть при исполнении решения по делу №420/14327/25 удержала из начисленного денежного обеспечения НДФЛ в сумме 42 950,41 грн, однако одновременно не выплатила истцу предусмотренную законом компенсацию этой суммы.

В связи с этим суд пришел к выводу о противоправности действий ответчика именно в части невыплаты компенсации суммы налога на доходы физических лиц, а не в части самого удержания НДФЛ из суммы денежного обеспечения.

Решением суда иск удовлетворен частично. Суд признал противоправными действия воинской части по невыплате компенсации НДФЛ и обязал ответчика начислить и выплатить истцу денежную компенсацию в размере 42 950,41 грн, удержанную из денежного обеспечения, выплаченного во исполнение предыдущего судебного решения. В остальной части иска суд отказал.

