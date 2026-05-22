  1. В Украине

В парках и скверах Киева стартовал сезон фонтанов

08:12, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В разных районах столицы будут работать 27 фонтанов.
В парках и скверах Киева стартовал сезон фонтанов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве начался сезон работы фонтанов в парках и скверах. В этом году в разных районах города будут работать 27 фонтанов, расположенных в парках, скверах и на территориях усадеб. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В этом сезоне районные КП УЗН обеспечивают работу фонтанов на следующих локациях:

Голосеевский район:

Сквер на ул. Федорова

Дарницкий район:

Парк «Позняки»

Парк «Партизанской славы»

Деснянский район:

Сквер Высоцкого-Быкова

Днепровский район:

Парк «Победа»

Парк «Аврора»

Оболонский район:

Сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2В («Сад камней»)

Сквер на площади Оболонской, 6

Подольский район:

Сквер им. Петра Сагайдачного

Сквер им. Г. Сковороды

Сквер на Щекавицкой площади

Куреневский парк

Печерский район:

Сквер на ул. Городецкого

Святошинский район:

Парк «Совки»

Шевченковский район:

Парк им. Т. Г. Шевченко (3 фонтана)

Парк «Владимирская горка» (2 фонтана)

Сквер «Золотоворотский»

Сквер «Мюнхенский»

Сквер им. Ивана Котляревского

Парк «Сырецкий»

Сквер «Литературный»

Сквер № 2 на Владимирском проезде

Сквер «Литовский»

Усадьба ШРГА

«График работы водограев будет отличаться в зависимости от локации: часть фонтанов будет начинать работу в утренние часы — с 08:00 до 09:00, другие — с 10:00 до 18:00. Завершать работу будут — преимущественно в 21:00–22:00», — заявили в ведомстве.

Сезон фонтанов в столице продлится ориентировочно до середины октября — в зависимости от погодных условий.

Киевлян и гостей города просят бережно относиться к объектам благоустройства и соблюдать правила безопасности возле фонтанов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Мировое соглашение допустимо в уголовных делах о ДТП в состоянии опьянения — ВС

Верховный Суд оставил в силе соглашение о примирении по делу о пьяном вождении автомобиля с последствиями ДТП.

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]