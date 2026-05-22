В парках и скверах Киева стартовал сезон фонтанов

В Киеве начался сезон работы фонтанов в парках и скверах. В этом году в разных районах города будут работать 27 фонтанов, расположенных в парках, скверах и на территориях усадеб. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В этом сезоне районные КП УЗН обеспечивают работу фонтанов на следующих локациях:

Голосеевский район:

Сквер на ул. Федорова

Дарницкий район:

Парк «Позняки»

Парк «Партизанской славы»

Деснянский район:

Сквер Высоцкого-Быкова

Днепровский район:

Парк «Победа»

Парк «Аврора»

Оболонский район:

Сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2В («Сад камней»)

Сквер на площади Оболонской, 6

Подольский район:

Сквер им. Петра Сагайдачного

Сквер им. Г. Сковороды

Сквер на Щекавицкой площади

Куреневский парк

Печерский район:

Сквер на ул. Городецкого

Святошинский район:

Парк «Совки»

Шевченковский район:

Парк им. Т. Г. Шевченко (3 фонтана)

Парк «Владимирская горка» (2 фонтана)

Сквер «Золотоворотский»

Сквер «Мюнхенский»

Сквер им. Ивана Котляревского

Парк «Сырецкий»

Сквер «Литературный»

Сквер № 2 на Владимирском проезде

Сквер «Литовский»

Усадьба ШРГА

«График работы водограев будет отличаться в зависимости от локации: часть фонтанов будет начинать работу в утренние часы — с 08:00 до 09:00, другие — с 10:00 до 18:00. Завершать работу будут — преимущественно в 21:00–22:00», — заявили в ведомстве.

Сезон фонтанов в столице продлится ориентировочно до середины октября — в зависимости от погодных условий.

Киевлян и гостей города просят бережно относиться к объектам благоустройства и соблюдать правила безопасности возле фонтанов.

