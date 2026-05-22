В парках и скверах Киева стартовал сезон фонтанов
В Киеве начался сезон работы фонтанов в парках и скверах. В этом году в разных районах города будут работать 27 фонтанов, расположенных в парках, скверах и на территориях усадеб. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
В этом сезоне районные КП УЗН обеспечивают работу фонтанов на следующих локациях:
Голосеевский район:
Сквер на ул. Федорова
Дарницкий район:
Парк «Позняки»
Парк «Партизанской славы»
Деснянский район:
Сквер Высоцкого-Быкова
Днепровский район:
Парк «Победа»
Парк «Аврора»
Оболонский район:
Сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2В («Сад камней»)
Сквер на площади Оболонской, 6
Подольский район:
Сквер им. Петра Сагайдачного
Сквер им. Г. Сковороды
Сквер на Щекавицкой площади
Куреневский парк
Печерский район:
Сквер на ул. Городецкого
Святошинский район:
Парк «Совки»
Шевченковский район:
Парк им. Т. Г. Шевченко (3 фонтана)
Парк «Владимирская горка» (2 фонтана)
Сквер «Золотоворотский»
Сквер «Мюнхенский»
Сквер им. Ивана Котляревского
Парк «Сырецкий»
Сквер «Литературный»
Сквер № 2 на Владимирском проезде
Сквер «Литовский»
Усадьба ШРГА
«График работы водограев будет отличаться в зависимости от локации: часть фонтанов будет начинать работу в утренние часы — с 08:00 до 09:00, другие — с 10:00 до 18:00. Завершать работу будут — преимущественно в 21:00–22:00», — заявили в ведомстве.
Сезон фонтанов в столице продлится ориентировочно до середины октября — в зависимости от погодных условий.
Киевлян и гостей города просят бережно относиться к объектам благоустройства и соблюдать правила безопасности возле фонтанов.
